中國055編隊現身日本近海　曾航至美國專屬經濟區

中國軍艦被發現出現在日本周邊。據日本防衛省消息，這支中國艦隊正是日前美方宣稱出現在美國專屬經濟區內的艦隊。



日本海上自衛隊9月11日在海面發現中國海軍艦隊，這支艦隊正是日前美方宣稱出現在美國專屬經濟區內的艦隊。（日本防衛省）

日本防衛省統合幕僚監部9月14日發布消息稱，日本海上自衛隊於9月11日在種子島（鹿兒島縣南部，大隅海峽附近）以東約140公里的海面上發現向西航行的中國海軍艦隊。

根據日方公布的照片，這支中國海軍艦隊包括055型驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦貴陽艦、1艘903型補給艦和1艘815型情報收集船。

日本防衛省表示，日本航衛隊出動一架P-1反潛巡邏機以及「朝日」號驅逐艦進行情報收集和警戒監視。

這支中國艦隊曾現身美國專屬經濟區，美方發布照片後又刪除一度引發關注：

消息還稱，這些中國艦艇曾於8月22日被拍到出現在對馬島西南方向約105公里的海域，隨後又於8月24日穿越於了宗谷海峽（位於日本北海道和庫頁島之間）。

另外，美國國防部下屬網站曾於9月12日發布了兩張美國軍艦於8月30日在美國專屬經濟區內拍攝到的中國軍艦的照片。經過對比可以發現，當時出現在美國專屬經濟區內的中國海軍艦隊與日本防衛省9月14日通報中的中國艦隊為同一支。

055萬噸級驅逐艦首艦南昌艦（點擊瀏覽大圖）：

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美國國防部下屬的Dvidshub網站9月12日發布兩張美國軍艦在美國專屬經濟區內拍攝到的中國軍艦的照片，但在數小時後將其刪除。該網站在9月14日又再次發布了兩張同樣的照片，但是對標題和配文均進行了修改，強調「中國海軍艦隊未曾進入到美國領海」。