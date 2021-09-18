特朗普政府曾擬對華開戰？　美國記者新書稱揭中美將領交流內幕

「李將軍，我想向你保證，美國政府是穩定的，一切都會好起來的，」「我們不會對你們發起攻擊，或發動任何打擊行動。」

「李將軍，我們已經認識五年了。如果我們要發動攻擊，我會提前給你打電話，」「事情看起來可能不穩定……但這就是民主的本質，李將軍。我們百分之百穩定。一切都很好。但民主有時候就是有點亂。」



9月15日前後，一本據稱即將出版的新書《危險》(Peril)，被媒體廣泛關注並紛紛轉載其中的片段。

這本由美國《華盛頓郵報》記者鮑勃·伍德沃德（Bob Woodward）與羅伯特·科斯塔（Robert Costa）合作而成的書透露，美國陸軍上將、參謀長聯席會議主席馬克.米利（Mark Milley），因為擔心當時的美國總統特朗普（Donald Trump）在任期最後時刻對中國發動戰爭，以至於在2020年10月30日（美國總統大選前4天）與2021年1月8日（特朗普的支持者在國會山發起致命的騷亂兩天後），分兩次私下打電話與中國軍方秘密溝通。

2016年8月16日，在北京八一大樓舉行的歡迎儀式上，馬克·米利將軍（左）向李作成將軍（右）介紹他的參謀人員。（美聯社）

特朗普9月14日發布聲明稱，這個說法是「捏造的」，如果這是真的，米利應該以叛國罪受審。特朗普表示：「鄭重聲明，我從未想過攻擊中國。」兩位著書的記者說，他們這本書是基於對200名消息人士進行的採訪而寫成的。

米利辦公室對該書「私下通話」的說法給予反駁，稱米利身為參謀長聯席會議主席，所打的電話是在五角大樓和整個美國政府內部進行過協調的。「（參謀長聯席會議）主席與同行的所有通話，包括已經報導出來的通話，都配備了工作人員，並且與國防部和其他機構進行了協調、溝通。」米利的發言人Dave Butler上校在一份聲明中說，「米利將軍繼續按照文官控制軍隊的合法傳統和他對憲法的誓詞，在他的職權範圍內行事和提供建議。」不過米利辦公室沒有直接反駁有關電話內容的報導。

五角大樓和現任總統拜登（Joe Biden）均對米利表示支持。五角大樓發言人約翰·柯比（John Kirby）稱：美國「（國防）部長對米利將軍以及他作為參謀長聯席會議主席的角色有着完全和徹底的信任和信心。」不過他沒有回應上述新書中的說法。拜登9月16日表示，他「對米利將軍充滿信心」。

2021年2月9日，美國兩個航母打擊群在南海演習。（美國海軍第七艦隊官網）

從2020年年末開始，美國接連派出航母、軍艦在南海周邊遊弋，致使中美之間軍事張力不斷攀升。不僅是中美兩國的輿論關注兩國軍隊彼此之間是否會擦槍走火，其他國家也紛紛呼籲中美應當保持克制，避免衝突發生。

譬如新加坡總理李顯龍、菲律賓總統杜特爾特等，紛紛表示如果美中關係惡化並導致衝突，那麼對世界其他國家來說一切都面臨危險。李顯龍曾說：「因為美國和中國都是經濟和技術力量極強的國家，擁有高技術能力、武器和核能力，一旦發生衝突，那麼一切盡失。」

目前各家媒體轉載訊息的真實性無法確定。外交部發言人趙立堅9月16日回答米利致電中共軍中高層的提問時說，「我不了解你提到的具體情況，我可以告訴你的是，作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，中美『合則兩利，鬥則俱傷』。」媒體報道顯示，中方與米利對接的，是中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成上將。

美國「參謀長聯席會議」扮演的是軍事顧問團的角色，其職責是為美國總統和國防部長提供專業的軍事建議和諮詢。「參謀長聯席會議」成員由主席、副主席、陸軍和空軍參謀長、海軍作戰部長及海軍陸戰隊司令組成。該機構最高長官是「參謀長聯席會議主席」，受總統和國防部長的雙重領導。

與之類似，中共中央軍委聯合參謀部主要履行作戰籌劃、指揮控制和作戰指揮保障，研究擬製軍事戰略和軍事需求，組織作戰能力評估，組織指導聯合訓練、戰備建設和日常戰備工作等職能。

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比如， 解放軍的最高作戰指揮機構——中共中央軍委聯合作戰指揮中心，就直屬於中央軍事委員會聯合參謀部。曾有報道指出，中共中央聯合作戰指揮中心的地點就位於北京西山軍委聯合參謀部地下指揮中心。總參謀長是聯合參謀部的最高長官，是中共中央軍委成員。

如果《危險》一書描述的兩次中美軍方通話屬實，那麼可以認為，中美曾真的面臨開戰的可能，起碼兩者之間的軍事張力已經讓兩國的最高作戰代表人物心有不安。甚至中國軍方已經對美國軍方的軍事動作做了各種推演和準備。

李作成上將2017年8月由解放軍陸軍司令員轉為聯合參謀部參謀長。他在1979年的中越戰爭（時任第41集團軍八連連長）、1998年長江洪災（時任第41集團軍軍長）等事件中立下較大功績。中共十八大後提升速度加快，2013年7月，時年60歲的李作成由成都軍區副司令員升為正司令。僅僅兩年之後，再度升任軍改後的第一人陸軍司令，並被授予了陸軍上將的軍銜。

李作成不僅是中共軍中戰時的重要指揮調度參與人角色，也是解放軍對外聯絡的關鍵人。公開資料顯示，「共同命運-2021」國際維和實兵演習9月15日在陸軍確山某訓練基地落下帷幕。李作成觀摩綜合演練，出席演習結束儀式並宣佈演習結束。五天之前的9月10日，李作成曾應約與英國國防參謀長卡特視頻通話。