恒大危機觸發多地投資者示威　許家印：堅信一定能走出至暗時刻

陷入債務危機的恒大震動中國，客户紛紛擠兑之下，恒大主席許家印的動態受到關注。中秋節之際，許家印現身發聲，稱「堅信恒大一定能儘快走出至暗時刻」。



據內地「觀察者網」報道，9月21日中秋節，一封許家印寫給恒大全體員工的「家書」曝光。在信中，許家印表示，堅信恒大一定能盡快走出至暗時刻，加快推進全面復工復產，實現「保交樓」目標，向購房者、投資者、合作伙伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷。

恒大總部遭抗議投資者圍堵：

截至9月21日，中國恒大跌4.82%，報每股2.17港元；恒大汽車跌5.17%，報每股2.73港元；恒大物業漲1.72%，報每股4.15港元。

此前9月10日，「恒大財富」傳出爆雷消息。恒大深圳總部以及上海、成都、江西、陝西等公司均有投資者前去維權，舉牌拉橫幅高喊「恒大還錢」，多地維權現場遭清場，多人被抓。

路透社9月14日消息，恒大總負債達到1.97萬億元人民幣，大致相當於中國國內生產總值的2%。恒大2021年6月30日公布的年中財報顯示，恒大淨負債率達99.8%。

在恒大集團深陷債務危機之際，又傳出許家印名下價值高達15億港元的香港兩套山頂豪宅已易主，接手的新屋主是許的「管家」譚海軍。此外，恒大集團屢遭股東減持。據港交所文件，8月11日，恒大集團董事局副主席兼總裁夏海鈞減持了集團下屬恒大物業和恒大汽車的股票，套現近1億元。恒大集團還被指通過打折賣房回籠現金。

恒大集團可能破產引發大批投資者的擔憂。

據「券商中國」報道，多位投資者9月13日趕往中國恒大集團總部所在地深圳卓越後海中心進行線下維權對話。路透社同日的報道中提到，當天大約有100名不滿的投資者擠在大廳裏，要求償還貸款和兑付金融產品。

據悉，為解決恒大財富投資產品兑付問題，恒大方面13日公布三種兑付方案供投資者選擇，包括現金分期兑付、住宅、公寓、寫字樓、商鋪、車位以及衝抵購買恒大樓盤尾款等多種可供選擇的「抵債」兑付方案，任由投資者選擇和組合搭配。