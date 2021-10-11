內地擬禁非公有資本涉足新聞　馬雲「傳媒帝國」受矚

發改委上周五（8日）就《市場準入負面清單（2021年版）》向社會公眾徵求意見。其中提到，「禁止違規開展新聞傳媒相關業務」，非公有資本受到多項限制，如不得從事新聞採編播發業務，不得投資設立和經營新聞機構，包括但不限於通訊社、報刊出版單位、廣播電視播出機構、廣播電視站以及網絡新聞訊息採編發布服務機構等。



綜合彭博社等傳媒10月11日報道，非公有資本也被禁止引進境外主體發布的新聞，不可從事涉及政治方向、輿論導向和價值取向等活動、事件的實況直播業務，也不得經營新聞機構的版面、頻率、頻道、欄目、公眾賬號等。若上述內容獲批通過，將給媒體帶來哪些影響，備受關注。

中國經濟傳媒協會主管的《傳媒茶話會》引述中國記協書記處書記顧勇華話稱，這是要防止出現非公有資本為了牟利的目的恣意干預主流輿論的現象。中國傳媒大學文化發展研究院副院長卜希霆相信，自媒體的一些街訪、原創內容生產並不在這個約束的範圍內。

中共始終要求「黨管一切」，其中就包括在新聞傳媒領域。（新華社）

中國報業融媒研究中心主任周勁指，現在存在一種現象，新聞機構會把一些版面、頻率、頻道、欄目、公眾賬號外包出去，這就導致新聞機構商業化嚴重，也失去了自身公平公正的新聞立場。

中國社會科學院新媒體研究中心副主任黃楚新提醒，「如該負面清單推行後，主流媒體相關子賬號、子欄目應在具體業務上進行釐清，將新聞內容生產、傳播等核心業務與市場化經營業務完全切割分離」。

報道稱，此條負面清單出台後，商業媒體將不能再編譯境外媒體的新聞。中國傳媒大學教授王四新認為，之所以這樣規定，其主要目的是防止一些自媒體成為國外政治勢力、商業力量的代言人、二傳手，干擾輿論生態。

美國彭博社則指，這是中國今年對網約車、電子商務、課外輔導等多個行業進行全面監管整頓中的最新舉措，以進一步削弱非公有資本在一系列媒體業務中的影響力。

這間美媒以網絡巨頭阿里巴巴為例，指該公司就投資了香港《南華早報》、上海第一財經傳媒有限公司和微博，螞蟻集團也持有財新傳媒股份。

報道認為，雖然目前尚不清楚上述擬出台的措施最新的限制措施，還是指在堵住民間投資者利用漏洞的增量舉措，但這確實表明監管機構有意加強執法。

馬雲昔日言論多被聚焦（點擊大圖瀏覽）：

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而就在今年9月23日，總部位於湖南長沙的「芒果超媒」發布公告稱，阿里巴巴旗下公司擬將其所持公司93,647,857股股票（佔總股本5.01%）進行協議轉讓，後者將不再持有芒果超媒。

而在2020年12月底，阿里巴巴旗下公司入股62億元人民幣，成為第二大股東，截至今年9月23日，根據芒果超媒的股價，阿里巴巴旗下公司靜態計算虧損超20億元。在外界看來，阿里巴巴此舉是退出傳媒圈的第一步。

根據傳媒統計，馬雲實控的阿里巴巴和螞蟻集團在過去幾年，建立一個龐大的「媒體帝國」，涉足的領域包括社交媒體（微博、Tango、Snapchat）、商業類期刊或平台（虎嗅、商業評論、天下網商）、娛樂影視平台（合一集團、阿里巴巴影業、華誼兄弟、淘寶天下）、主流新聞媒體或新媒體平台（華數傳媒、光線傳媒、第一財經傳媒、36氪、無界新聞、博雅天下、封面傳媒、北青社區報、《南華早報》）。

不過，因在上海炮轟金融體系，以及其後的一系列諸如螞蟻集團上市失敗、阿里巴巴被重罰後，馬雲便在輿論場中逐漸消聲。