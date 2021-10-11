二手樓參考價實施一月市況慘淡　廣州地產門店僅賣出一個單位

8月31日，廣州市住建局發布關於建立二手樓交易參考價格發布機制的通知，公布廣州首批96個住宅小區二手樓交易參考價格。這份參考價格比當時的業主掛牌價和實際成交價低出一大截，部分小區甚至腰斬。

央視11日（周一）報道指，廣州二手樓銷情慘淡，天河珠江新城的一家地產門店本來是廣州樓市的「黃金地帶」，但該店在整個九月份只賣出一個二手單位。



該家地產門店的負責人表示，在參考價格出來之前，高峰時期一個月豪宅都有五六套的交易量，但在九月份該店只得一個單位的交易量。

報道又指，九月廣州各區網簽面積環比均普遍下降，其中在二手樓交易參考價目錄中，佔半數席位的天河區下滑近40%；越秀、海珠、白雲和番禺區等在24%-30%之間；南沙區下降幅度最小，為6.86%。

有房產分析師表示，目前不少新樓盤已拿到預售證，將會對二手住宅潛在客源有一定的分流。而銀行放款更趨謹慎，一定程度上制約置業需求的釋放。

報道又引述一家房地產大數據服務商廣佛區域的首席分析師肖文曉稱，10月份的二手樓交易數據很有可能還會進一步走低。

據早前報道，查看廣州出台的96個試點小區參考樓價，均比目前的業主掛牌價和實際成交價低出一大截，部分小區甚至腰斬。比如位於天河區珠江新城的中海花城灣，鏈家上的大部分掛牌價都在每平方米18至19萬（人民幣，下同），但此番出台的二手指導價僅為92641元；再比如去年交易量十分活躍的珠江帝景，掛牌價平均在10萬左右，但指導價僅有54593元。

據了解，金融機構在給二手樓發放按揭貸款時，將參考二手樓指導價來審批貸款額度，這意味着買賣雙方要麼接受二手指導價，要麼就需要買家額外支付相當高比例的首期款項。