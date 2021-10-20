小紅書景點因P圖受爭議　當事人：無商業營銷，保持法律追究權力

社交媒體小紅書近日走在「風口浪尖」的位置，不少網民都訴說著自己被小紅書「照騙」的經歷。其中，三亞藍房子景點因現實與照片相差甚遠，備受爭議。相關用戶周三（20日）回應指，自己並非旅遊博主，與景點、社交平台無利益關係，會保留對網絡侵權行為的法律追究權力。



據了解，部分小紅書用戶發布的景點圖片存在誇張呈現，令一眾網民實地探訪後產生落差，經過內地媒體報道後，事件持續發酵。其中，三亞的藍房子景點就是爭議景點之一。

相關小紅書用戶「愛吃餌塊的呂小娜」，20日在微博中回應指，照片並非商業營銷，三亞藍房子為當地免費景點，涉及圖片也沒有過度濾鏡，並貼出了照片原片對比參數。她還稱，保留追究法律責任的權利。

「愛吃餌塊的呂小娜」指，藍房子位於三亞清水灣一處沙灘，是當地免費的景點。她還曬出照片的原圖數據，以及構圖過程。她表示，拍攝這張圖片時是2021年過年間三亞旅遊拍攝，當時萬里無雲，加上剛粉刷的艷麗藍色房子，在那時那刻很討喜。

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「愛吃餌塊的呂小娜」又指，自己粉絲很少，小紅書賬號粉絲2000多、微博賬號粉絲8000多，分享美圖不在利益輸送，而是分享生活。「我們只是在一個免費的公共場所、免費的小眾景點，憑借自己的審美，拍攝和調整了自己喜愛的相片，在免費的平台上，分享給身邊的朋友和興趣相投的網友。」

除了三亞的藍房子景點之外，撫仙湖粉紅沙灘、青島天梯、府河濕地等景點亦受到爭議。值得注意的是，上述景點均為非商業經營的免費景點。

對此，小紅書亦於17日發文致歉，並承認部分用戶存在過度美化筆記的情況，今後將嘗試推出景區評分榜、踩坑榜等產品，便於用戶獲取更多元的信息。