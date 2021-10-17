小紅書網紅景點P圖被網民斥「照騙」　平台致歉：將試推出評分榜

內地十一國慶假期，民眾都紛紛出遊，不少人更將目標鎖定於各大「網紅景點」。然而，「小紅書的網圖濾鏡有多強」話題近期衝上微博熱搜引發熱議，大批網民訴說自己被「照騙」的經歷，直指內地社交平台「小紅書」分享的旅行指南是被過度修飾的風景圖，實地探訪後發現落差很大。

今日（17日），小紅書在其微信公眾號發文，就網民關於「濾鏡景點」的問題致歉，並承認部分用戶存在過度美化筆記的情況，今後將嘗試推出景區評分榜、踩坑榜等產品，便於用戶獲取更多元的信息。



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小紅書發文稱，部分用戶在分享過程中的確存在過度美化筆記的情況，比如最近的案例都屬於旅拍美圖，但由於分享者沒有明確標明是攝影作品，被作為旅行指南使用。觀看者實地探訪後出現較大落差，產生了被欺騙的感受。

小紅書表示，已反思對用戶決策提供的多元信息不夠充分：存在部分用戶過度美化筆記的情況，且平台上「避坑」類的筆記展示不足。內部多個部門已啟動一系列運營活動，鼓勵小紅書發布者做有用而非失真的分享；在搜索某個關鍵詞時，為用戶提供更多元的搜索聯想詞，對避坑等內容作更多展示；同時嘗試推出景區評分榜、踩坑榜之類的產品，「竭盡所能幫助大家在小紅書App獲得更全面的信息」。

據此前報道，不少網民都在微博分享旅遊「中伏」經歷。女網民「野生珍妮」稱，在小紅書上發現一個位於內蒙古的帳篷營地，從圖片所見，該帳篷營地風光如畫，一個個帳篷在綠意盎然的草地井然有序排列。不過，她到達後發現帳篷營地實際上坐落在一片黃土之上，綠草稀疏，直言「我真的要追殺小hs（小紅書）的博主！」