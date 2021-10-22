騰訊、華為等20餘間企業簽協議　承諾不監聽個人隱私等

據《深圳特區報》消息，騰訊、華為等20餘間企業周五（22日）簽署承諾書，並作出「不超範圍採集信息，不強制索要用戶授權，不利用大數據殺熟、不濫用人臉識別數據，不監聽個人隱私」等承諾。



騰訊、華為等20餘間企業簽署《深圳市APP個人信息保護自律承諾書》。（微博＠財經網）

由中共深圳市委網信辦聯合深圳市公安局、市市場監管局、市通管局主辦的，深圳市APP個人信息共護大會，22日在深圳中心書城舉行。

會上，騰訊、華為等20餘間來自網絡社交、直播、遊戲、電商、金融、物流、交通、社區服務等，多個應用領域運營主體的相關負責人，簽署《深圳市APP個人信息保護自律承諾書》，並作出上述承諾。

參與簽署承諾書的企業表示，將嚴格遵守國家各項法律法規，自覺主動踐行自律承諾，積極推動行業自律，帶動引領全市互聯網企業加強個人信息保護，充分保障用戶合法權益。

深圳市委網信辦相關負責人表示，深圳互聯網站和APP數量位居全國各大城市前列，強化個人信息保護尤為重要。頭部企業要帶頭落實主體責任，做到「言必信、行必果」，把承諾落實在實際行動上，建立嚴格的個人信息保護合規制度體系，確保用戶放心下載、放心使用，為全市廣大APP運營企業發揮表率作用。

騰訊、華為等20餘間企業簽署《深圳市APP個人信息保護自律承諾書》。（微博＠財經網）

《深圳市APP個人信息保護自律承諾書》全文：

一、嚴格遵守國家法律、法規及相關政策，切實加強個人信息保護的合規建設。



二、堅持最小必要原則，根據APP提供服務所必需，合規設置收集個人信息範圍。



三、保護用戶公平交易權，不利用大數據「殺熟」。



四、未經用戶單獨同意，不利用敏感個人信息進行線上精準營銷和線下推銷。



五、嚴守個人隱私邊界，絕不以監聽監視等非法方式獲取個人信息。



六、為用戶訪問、更正、刪除其個人信息或撤回授權提供便捷的途徑。



七、為用戶注銷賬戶提供便捷的方式，用戶賬戶注銷後不存儲和處理其敏感個人信息。



八、為用戶提供個人信息保護的申訴渠道，在APP內醒目位置公布申訴方式。



九、在接入SDK等第三方服務前對其嚴格審查，確保符合本APP個人信息處理規則。



十、強化網絡安全防護，采取充分有效的安全技術和管理措施，防止個人信息泄露。

