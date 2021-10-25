美核潛艇神秘撞擊事故引關注　台智庫：海圖失真導致撞海底山脈

美軍海狼級核動力攻擊潛艇「康涅狄格」號南海碰撞事故內情引發關注。10月22日，美媒披露了一張於10月20日拍攝的「康涅狄格」號的衛星照片，這也是該潛艇自南海碰撞事故發生以來的首張公開照片。



央視10月24日披露上述消息，並附上最新衛星照片，畫面中，「康涅狄格」號似乎未受到大規模損壞，碰撞似乎可能發生在水線以下。據稱這是該潛艇自南海海域碰撞事故發生以來的首張公開照。

「康涅狄格」號10月2日在南海撞上不明物體。美國軍方在時隔5天後，也就是10月7日回應稱，該事件沒有導致任何危及生命的傷害。

海軍發言人表示，正在檢查潛艇的損壞程度並對事件進行調查，並指「這艘潛艇仍然處於安全和穩定的狀態」，並在聲明中稱：『康涅狄格』號的核推進裝置未受到影響，仍在全面運行」。美方拒絕對事件經過做出具體披露。

台媒中央社10月24日報道指，台國防部智庫、國防安全研究院發布事故肇因分析。國防安全研究院認為，有可能是失真海圖致美艦撞海底山脈。

分析指，美軍對事故訊息保密，引起各方揣測，可能原因包括碰撞他國潛艦或商船、鑽油平台錨鏈、沉船貨櫃或人工魚場、無人潛航器、大型水中生物、海底山脈、海底隆起或海中突起的岩礁等。

國防安全研究院逐一排除商船、鑽井平台、人工魚場、鯨魚等物體可能性後認為，美艦最有可能撞擊的是海底山脈。

分析指出，美國海軍測量艦雖然在1990年代已將南中國海海底調查仔細，但經30年地震或地殼擠壓，及中國和越南抽砂、造島而導致海底地形變化，美軍採用的海底地形圖可能已經失真。不精確的海圖增加潛艦水下航行的風險，根據「康涅狄格」號官兵撞傷、瘀血及撕裂傷的傷勢判斷，極可能是撞到海底山脈。