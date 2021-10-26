90後、00後漸成內地消費主體　報告指僅13.4%年輕人無負債

內地的90後與00後群體逐漸成為消費主體，消費力巨大。惟有報告顯示，內地有1.75億名90後，其中僅13.4%的人沒有負債，有86.6%的人接觸過信貸產品。



內地的90後與00後群體逐漸成為消費主體。（新華社）

中銀消費金融聯合時代數據近日發布《當代青年消費報告》（簡稱《報告》）顯示，成長於優渥的環境讓90後、00後擁有較上一代更強的消費慾望，35歲以下的年輕消費者，將在2021年創造65%的消費增長。

《報告》指，90後的消費貸佔比49.3%；次其是80後，佔比為31.5%。而在內地有1.75億名90後中，僅13.4%的人沒有負債。《報告》又指，在90後看來，消費是為了更好的體驗，他們願意在自己喜愛的領域投入更多的資金，除還房貸外，60%以上的90後將消費貸用於提高生活品質和休閒。

那麼，年輕人的錢究竟花在哪裡了呢？《報告》從五個方面介紹了90後、00後群體的消費趨勢。首先是懶人經濟方面， 2020年11月「懶人神器」的搜索頻次超過30萬次，較去年增長近200%，其中90、95後的年輕消費者線上「偷懶花費」增長最快，洗鞋機、早餐機、煮蛋器等成為了他們的熱門搜索。

內地的90後與00後群體逐漸成為消費主體。（新華社）

其次是寵物經濟方面，有數據顯示內地的寵物貓狗主人中，近一半為90後，其中95後的線上寵物消費，更連續三年呈倍數級增長。而養生熱潮方面，愈來愈多年輕人開始注重養生，據預計，年輕人2021年在保健養生上消費的比例，將較去年上漲了7.5%。

而在顏值經濟方面，社交媒體中有52%美妝內容的消費女性用戶年齡低於22歲。今年的細分品類的護膚及個人護理的內容消費，較2019年上半年漲幅241%和239%，將成為未來主要的購買力。最後則是娛樂產業方面，《報告》顯示，「劇本殺」成為內地今年新興的娛樂方式，預計內地市場規模將超過150億元人民幣，消費者規模或達941萬，而其中超7成的用戶為30歲以下的年輕人。