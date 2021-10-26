重慶婦攜女跳樓身亡　丈夫未叫救護車　竟拍照讓家屬「過來收屍」

據內媒《正觀新聞》報道，去年10月，重慶一名伍姓女子與其桂姓丈夫激烈爭吵後，伍女攜同3歲女兒跳樓身亡。在事發後近半小時，桂男並未叫救護車，而是拍照發到女方家族微信群，並揚言讓家屬「過來收屍」。

其後當地的檢察院審查認為案件不涉及刑事成分，身為公職人員的桂男被黨內嚴重警告處分，死者家屬不滿這一結果。



根據重慶市開州區檢察院給伍女家屬的控申案件回覆函顯示，經審查，伍女及其3歲女兒墮樓的經過為：2020年10月1日凌晨，因女兒夜間哭鬧及感冒就醫問題，伍女、桂男夫婦發生爭吵，當日早上7時49分，桂男獨自離家晨跑回到家中時，發現書房反鎖，女兒在書房內哭泣，伍女在書房內表示要帶著女兒去死。

之後，桂男發現伍女懷抱女兒坐在書房窗戶上欲跳樓。桂男強踹房門未果，遂到隔壁房間窗戶邊勸阻，雙方未發生身體接觸。伍女及其女兒的死因是高墜傷所致，不涉及刑事案件。

檢察院又認為，伍女與桂男共同生活期間，雙方有打架，桂男有打罵伍女的情況。但伍女在報警後不要求公安機關處理，只要求作為離婚訴訟時的依據。現有證據無法認定桂男的行為構成虐待罪、侮辱罪。

目擊者：伍女墮樓後未即時斷氣

報道指，伍女的父親表示，女兒和孫女墮樓後近半小時的時間裡，桂男並未報警也沒有撥打120急救電話，而是附近居民撥打的。有目擊者透露，「當時女方還有氣」。

根據伍女家屬提供聊天截圖顯示，事發當日早上，桂男在伍家家族微信群裡，發了兩張伍女和其女兒墮樓後有血跡的照片，還發送了「過來收屍」幾個字。

報道又指，伍女家屬表示，伍女曾多次透露其遭桂男虐打，例如在2017年7月，伍女曾稱「我男的把我打了」，「是真的下了狠手」。伍女又曾在2019年以家暴名義起訴離婚，不過當時桂男謊稱自己有腫瘤，伍女隨後撤訴。

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