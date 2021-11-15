習近平訪美曾參訪藝校天津設分部　當地官方組織學習彭麗媛賀信

2015年，國家主席習近平攜夫人彭麗媛訪美時，曾在紐約參觀茱莉亞學院。該學院在中國的分部「天津茱莉亞學院」10月26日舉行校園落成典禮，中國國家主席習近平夫人彭麗媛致賀信。

天津市人民政府外事辦公室「為深入學習彭麗媛教授賀信精神，創新做好天津對美工作」，11月11日和12日分別舉辦研討會和座談會，指賀信「為新形勢下開展對美人文交流指明了方向」。



天津市外辦官方微信公眾號「天下之津」周日（14日）報道，外辦分別組織「學習彭麗媛教授賀信精神 做好天津對美人文交流工作研討會」和「學習彭麗媛教授賀信精神 做好天津對美工作座談會」，相關官員、高校專家學者等近30人參加。

與會人員指出，習近平有關「國之交在於民相親，民相親在於心相通」的指示，以及彭教授的賀信，「為新形勢下開展對美人文交流指明了方向」。

彭麗媛祝賀天津茱莉亞學院落成，提到中美應促進「人文交流」。（資料圖片／路透社）

報道稱：「大家表示，當前中美關係正處於發展的關鍵階段，學習貫徹落實好彭麗媛教授賀信精神，從地方層面深入開展對美人文交流有利於加強相互了解和增進相互信任，也有利於推動中美關係重回穩定發展的正確軌道」。

天津市外辦主任欒建章強調，面對新形勢新任務新要求，要把學習彭麗媛教授賀信精神與學習習近平外交思想和黨的十九屆六中全會精神結合起來，積極把握機遇、主動擔當作為、系統謀劃創新，有力服務國家總體外交大局和天津市高品質發展。

彭麗媛在今次賀信中指出：「藝術是跨越國界、溝通民心的橋樑。希望中美兩國廣泛開展人文交流，促進兩國人民相知相近，為中美兩國人民友好注入動力」。天津市委書記李鴻忠出席並宣讀賀信。中國駐美前大使崔天凱、教育部副部長田學軍、天津市政協副主席曹小紅致辭。

天津茱莉亞學院是國際頂級藝術學院美國茱莉亞學院建校百年來首次走出紐約開展的合作辦學項目，也是唯一一間海外分院，設有大學預科教育、繼續教育和公眾藝術教育。天津茱莉亞學院2015年宣布籌建、2017年動工，2020年招收首屆研究生，是中國首個頒發美國認證音樂碩士學位的學校。

彭麗媛現任中國文聯副主席、中國音樂學院博士生導師。