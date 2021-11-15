網傳萬達董事長王健林病逝　集團闢謠稱已報警

內地互聯網周日（14日）晚間傳出一則消息，稱「萬達集團董事長王健林先生於2021年11月14日下午4點54分在北京病逝，享年67歲」，更有網民附和「確實是真的，有朋友在現場，已經透漏出來了！」。

消息引起網民熱議，至周一（15日）上午，萬達集團回應傳言指，事件屬謠言，集團已報警。



萬達集團官網15日並更新王健林的動態，指他當日主持召開萬達集團創新工作推進會，落實「作品為王、創新無限」要求，做好集團作品創新、管理創新、經營模式創新工作，年底評選集團創新大獎。

在稍早前的10月中旬，王健林高調露面，宣布要和中國第一汽車集團合作，並將親自帶頭，把萬達高管的座駕，全部換成中國民族品牌紅旗汽車。

王健林稱，這不僅表達對中國國產品牌的信任和對民族品牌紅旗汽車的信心，更是對中國製造的支持和信念。萬達和中國一汽除加深服務生態、能源生態、會員生態三大維度上的合作外，萬達還將與一汽共同成立汽車服務公司。

2021年以來，王健林露面頗多，與眾多地方省市黨政官員互動頻繁。此次又高調宣布與一汽合作，讓自己重回大眾視野中。

王健林被指近年消瘦及蒼老不少。（微博）

近年來，王健林的商業帝國遭遇波折，坊間對其傳言或者謠言甚多，包括王健林的房地產帝國早就成為「負資產」，萬達在加快將資本轉移到海外以及其本人遭限制出境等等。2020年，受到新冠疫情的影響，萬達房地產和影視雙雙出現虧損。而福布斯也以140億美元的淨資產，將王健林排在2020年中國億萬富翁榜的前十名之外。事實上，早在新冠疫情爆發之前，王健林便已從公眾視野中淡出。

中國房產企業高負債發展不是秘密，但2017年時，敏鋭覺察到嚴厲監管下房產好時代已經過去的王健林，將旗下13個文旅項目和77家城市酒店的股權分別出售給融創和富力集團，減債超千億。後來，其又多次拋售海外資產回籠資金，在一年多時間裏，萬達清償了2158億元人民幣的債務。

為了擺脱房地產屬性，萬達商業在2018年3月更名萬達商管，上市主體從三變一，變為以萬達廣場為主的商業部分。王健林更在2019年萬達年會上宣稱，未來萬達商管將不再持有任何一平方米房地產。

今年以來，萬達集團正謀求旗下輕資產公司萬達商管的上市。目前，萬達商管已向港交所遞交了IPO材料，正在謀求上市。內媒《21世紀經濟報道》分析認為，此次逝世謠言可能是有人想惡意阻止萬達上市。