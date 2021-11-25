澳媒披露新任中國駐澳大使　非「戰狼」上任或現轉機

中澳關係持續緊張之際，《澳洲人報》周四（25日）獨家披露，中國駐澳洲大使成競業離任留下的空缺將由現任中國駐印度尼西亞大使肖千接替，澳洲政府已經同意中方的提名。報道稱，有外交界消息人士表示，肖千受到國際同行的好評，而他的任命可能標誌着北京在與澳洲的交往中採取了「更成熟老練的方式」。



《澳洲人報》引述一位資深外交人士說，肖千是一個非常聰明的外交家，同時也是一個非常強硬的談判者，但他不是一名「戰狼」，「北京有可能意識到這種（戰狼）風格的外交在澳洲的低效率，可能他們會採取更成熟老練的方式。」

據中國駐印尼大使館官網資料，現年57歲的肖千，自1986年起就在中國外交部任職，他先後出任駐美國大使館參贊、駐菲律賓大使館參贊、外交部辦公廳參贊、駐匈牙利大使等。

2015年，肖千出任中國外交部朝鮮半島事務副代表、亞洲事務大使，並在一年後擔任中國外交部亞洲司司長兼外交部朝鮮半島事務副代表。2017年，他出任中國駐印尼大使。

成競業曾表示當前中澳關係的困難局面令人痛心。（中新社）

據了解，中澳關係自去年以來不斷惡化，中國也對澳洲牛肉、葡萄酒和大麥等商品施加進口限制。受中澳兩國之間關係影響，中國與澳洲經貿往來遇冷，數據顯示2020年澳洲吸引中國投資減少61%。

擔任中國駐澳洲大使一職已有5年的成競業於10月28日離任，他在辭行時表示當前中澳關係的困難局面令人痛心。