中澳交惡｜澳洲民調：民眾對北京信任度剩16%　6成人視中國為威脅

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-23 15:52

據澳洲廣播公司（ABC）報道，當地智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）周三（23日）發布的民調指，逾6成民眾視中國為安全威脅，而2018年只有18%持相同看法。僅16%受訪者相信，北京會在世界上扮演負責任的角色。

這份報告同時指出，當地民眾對美國的信心回溫，有大約70%受訪者對總統拜登有信心，比前總統特朗普高出40個百分點。不過，超過半數人認為，一旦中美開戰，澳洲應保持中立。

羅伊國際政策研究院的輿論與外交政策專案主任卡桑（Natasha Kassam）說：「對中國的看法，多少離不開北京壓制香港、拘禁維吾爾人，以及澳洲公民在中國失蹤等事件。」

中澳交惡背景下，澳洲總理莫里森多次記者會上談到中澳關係，並曾提及澳方的首要任務是保護澳洲的主權利益。（AP）

澳洲2018年禁止中國華為公司參與澳洲5G寬頻網絡初期建設，中澳關係因此動搖；而澳洲當局2020年呼籲對首度出現於中國武漢的新型冠狀病毒（COVID-19）起源進行獨立調查，對兩國關係而言更是雪上加霜。

中澳關係交惡後，中方對酒類和大麥等澳洲商品加徵關稅，並限制澳洲牛肉、煤炭和葡萄進口。美國則稱這些舉措是「經濟脅迫」。

中國是澳洲最大貿易夥伴，截至今年3月為止的一年，澳洲對中國出口額為1490億澳元（約1124.5億美元），較前一年下降0.6%；不過，澳洲出口因鐵礦砂價格走強而獲得強勁支撐。鐵礦砂是澳洲與中國貿易的最大單一項目。