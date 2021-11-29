國體局推氣功處方師分級制　稱充分發揮氣功價值促進群眾健康

國家體育總局健身氣功管理中心官網近日發布《健身氣功運動處方師技術等級管理辦法（試行）》和《健身氣功運動處方師培訓大綱（試行）》（簡稱《大綱》）。當中將「健身氣功運動處方師」分為初級、中級、高級三個技術等級標準。



據《中國體育報》報道，體育總局氣功中心制定上述《辦法》、《大綱》是為了「充分發揮健身氣功在健康促進、慢性病預防和康復等方面的獨特優勢和價值，促進健身氣功體醫融合人才隊伍建設，規範健身氣功運動處方師培訓工作，持續推動健身氣功體醫融合深化發展，更好地滿足群眾身心健康需求，努力為建設健康中國、體育強國作出積極貢獻」。

《辦法》規定，健身氣功運動處方師，是指通過中國健身氣功協會組織的業務培訓和技術水平評審，以祛病強身、養生康復為目的，向群眾傳授健身氣功運動處方技能和知識，組織和指導不同人群開展健身氣功功能性鍛煉的人員。

中國健身氣功協會為健身氣功運動處方師的主管單位，負責健身氣功運動處方師的培訓、考核和技術水平評審等工作。經中國健身氣功協會授權的地方健身氣功協會或相關推廣機構，負責本區域內健身氣功運動處方師的組織、管理以及相應等級健身氣功運動處方師的培訓、考核、技術水平評審等工作。

《辦法》中規定了健身氣功運動處方師不同技術等級者的申報條件及培訓考核方法。健身氣功運動處方師技術等級培訓採用集中學習、自學與統一考試相結合等方式組織，以《健身氣功運動處方師培訓大綱》為依據，可適當增加自設內容開展培訓。技術水平考核分為理論知識考試和專業技能考核，考評費初級300元（人民幣．下同）、中級600元、高級1000元。

健身氣功運動處方師理論考試和專業技能考核合格者由中國健身氣功協會或其授權機構組織專家評委會進行評審，審核通過後頒發證書。凡獲健身氣功運動處方師技術等級者，均需在中國健身氣功協會注冊備案。中國健身氣功協會授權機構應當建立本級健身氣功運動處方師註冊備案信息庫，並向中國健身氣功協會報送信息備案。

《大綱》則明確了對初級、中級、高級健身氣功運動處方師的培訓要求，初級向高級依次遞進，規定了健身氣功運動處方師應具備項目咨詢、健康監測、干預方案、運動處方、教學指導、科學研究（僅高級）等六種職業功能。

此前，2006年12月20日起施行的《健身氣功管理辦法》中規定社會體育指導員（健身氣功）技術等級標準為：國家級、一級、二級、三級。國家級社會體育指導員（健身氣功）稱號由國家體育總局批准授予；一級社會體育指導員（健身氣功）稱號由省級體育行政部門批准授予；二級社會體育指導員（健身氣功）稱號由地（市）級體育行政部門批准授予；三級社會體育指導員（健身氣功）稱號由縣級體育行政部門批准授予。