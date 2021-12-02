Canada Goose唯獨在中國拒退貨　中消協表明涉違法：沒有例外特權

加拿大羽絨服品牌Canada Goose（內地譯作「加拿大鵝」）近日被揭發即使出現質量問題，但竟唯獨針對中國市場拒絕退貨。

中國消費者協會在周四（2日）發文，表明Canada Goose對消費者因產品質量問題主張權利設置各類不合理條款門檻，涉嫌違背相關法律規定，侵害消費者合法權益，並強調任何企業、任何品牌都沒有例外特權。



中消協稱，中國的《消費者權益保護法》第十條規定，消費者在購買商品或者接受服務時，有權獲得質量保障等公平交易條件。第二十四條同時規定，經營者提供的商品或者服務不符合質量要求的，消費者可以依照國家規定、當事人約定退貨，或者要求經營者履行更換、修理等義務。沒有國家規定和當事人約定的，消費者可以自收到商品之日起七日內退貨。此外，《民法典》第四百九十七條亦規定，不合理地免除或者減輕其責任、加重對方責任、限制對方主要權利的格式條款無效。

中消協強調，任何企業、任何品牌都沒有例外特權。（視覺中國）

中消協重申，經營者應當守法誠信經營，心懷責任擔當，努力為消費者提供優質高效的產品和服務，切實保障消費者合法權益，把贏得消費者信賴作為企業發展、品牌長青的首要考量。尊重消費者權利、保障消費者權益是經營者的應盡義務，它不僅應體現在營銷條款、協議、承諾、聲明中，更應落實到保證產品和服務質量、妥善處理消費者訴求的具體行動中。

中消協最後並呼吁，廣大消費者要理性消費、主動監督，拒絕盲目品牌崇拜和炫耀性、攀比式消費，面對經營者的傲慢與偏見要敢於說不，遇到消費侵權行為要積極依法主張自身合法權益。

據此前報道，來自上海的賈女士日前在上海國金中心商場的Canada Goose門店，消費11400元（人民幣，下同）購買了一件羽絨服。惟回到家後，賈女士發現羽絨服商標處竟繡多了一根弧線，欲進行退貨時卻遭到拒絕。與此同時，店方出具一份《更換條款》，規定「除非相關法律另有規定，所有中國大陸地區專門店售賣的貨品均不得退貨。」

事件引起輿論熱議，Canada Goose隨後在官方微博上發文解釋，指該《更換條款》第一條的含義，實為「在符合相關法律規定的情況下，所有中國大陸地區專門店售賣的產品可以退貨退款」，另第七條更進一步表明更換條款「不影響顧客依據相關法律享有的權利」。