Canada Goose拒退貨惹議　上海市消保委約談證大陸7天無理由退貨

加拿大羽絨服品牌Canada Goose（內地譯作「加拿大鵝」），先後因涉嫌虛假宣傳及內地門店拒絕退貨等屢遭爭議。

今日（12月1日），上海市消費者權益保護委員會（下稱上海市消保委）就專門店員工不了解《更換條款》的具體含義約談Canada Goose。Canada Goose外部律師、高級客戶體驗經理和國金門店店長參加本次約談會。



上海市消保委消息，本次約談反映Canada Goose參會人員對專門店「更換條款」的具體含義並不了解。參會人員所表述的公司退換貨流程，與消費者反映的實際情況多有出入，上海市消保委要求Canada Goose在12月2日中午前提交《更換條款》的正式說明。

在約談中，上海市消保委詢問有關國內外的Canada Goose專門店退換貨條款是否一致，對方確認在Canada Goose官網上30日無理由退貨的相關條款，並表示該條款不適用於中國大陸，中國大陸適用7天無理由退貨條款。

在約談會前，Canada Goose發布聲明稱將嚴格遵守中國法律法規執行退換貨政策，全力保護消費者權益。

聲明稱，Canada Goose專門店《更換條款》中第一條含義為：在符合相關法律規定的情況下，所有中國大陸地區專門店售賣的產品可以退貨退款；Canada Goose售出的每一件產品在交付前，均由受過專業訓練的銷售人員檢查質量，並需由顧客現場確認。產品在交付後，若出現質量問題，符合Canada Goose保修政策的可以享有終身材料和工藝保修服務。