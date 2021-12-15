內地評選年度十大熱歌全來自「抖音」？　網民批：華語樂壇已死

12月11日，第三屆騰訊音樂娛樂盛典TMEA舉行，「年度十大熱歌」卻引發網絡討論，因為歌曲都來自抖音，網民表示「歌手歌名可能都沒聽過，但旋律出來都知道是什麼」，更有網民稱「華語樂壇完蛋了」，內地歌手楊坤則稱「我曾經說過，這個時代在進步，可是音樂至少到退了十年。昨天，我忽然發現我錯了，說的太保守了」。

針對「華語樂壇已死」說法在內地引發許多討論，有評論認為抖音熱歌象徵低劣的品味；但亦有評論認為不應該看不起「民眾的選擇」。



日前第三屆騰訊音樂娛樂盛典TMEA頒布「年度華語十大熱歌」，關鍵字立刻登上微博熱搜，閱讀量瞬間突破3000萬。歌單中有《雲與海》、《白月光與朱砂痣》、《浪子閒話》等歌曲，而在討論這些認不出歌手歌名的「抖音歌」時，也有許多聲音稱「華語樂壇已死」。

微博許多音樂博主稱「我感覺華語樂壇完蛋了」稱此類「抄襲、縫製、低品質」的歌曲竟能成為年度熱歌，但一方面亦有聲音認為這種變化是因短視頻平台崛起，對歌曲的評價不該這麼「菁英審美」，要關注這些抖音熱曲的高傳唱度深受大眾喜愛的原因。

華語樂壇周杰倫是「yyds」?

在十大熱歌受到批評的同時，在年度盛典上周杰倫的8分鐘歌曲串燒卻收獲好評，更一度登上微博熱搜，許多人稱讚周杰倫是「yyds」（永遠的神）。最佳港台男、女歌手分別為吳青峰、蔡依林。而唯一獲獎的香港歌手是鄧紫棋，她獲得「年度最具影響力港台女歌手」獎。

「微信公眾號@娛樂獨角獸」透露，2000年前後，SONY、華納、環球等國際唱片公司進軍內地，由港台歌手如陳奕迅、周杰倫、張惠妹等歌手帶領華語樂壇迎來「黃金十年」。

2000年後，刀郎、龐龍、楊臣剛等第一批網路歌手崛起。網路歌曲也存在著低俗爭議，刀郎被稱為「底層民眾的代言人」，後來從選秀節目「超女」開始，粉絲經濟萌芽，音樂選秀綜藝成為內地樂壇補充新血的主要途徑，網絡音樂平台成為大眾聽歌來源。與此同時，港台歌手則未出現能引領華語樂壇的新面孔。而近年「歌曲」開始比人還紅，聽過這首歌但不認識歌手和歌名的情況越來越常見。

大眾走向分眾 抖音催生「神曲」

據微信公眾號 @「毒眸」認為，80年代聽鄧麗君，90年代聽崔健，10年代聽周杰倫，但當唱片行業最後的統治力消失，音樂審美正變得越來越多元。

過去歌手要登上電視、報紙才能被大眾所熟知，比拚的是唱片銷量。但現在，只要有網絡，歌曲就能夠快速傳播，在短視頻走紅下，許多歌曲片段被當成背景音樂，越來越多「歌曲比人紅」的情況出現。

時至今日，許多人仍認為周杰倫在華語論壇地位無法撼動。（《中國好聲音》微博圖片）

微信公眾號@「娛樂獨角獸」提到，2018年後，華語樂壇隨著抖音走紅，開始姓「抖」。「音樂人的15秒時代來臨，畫面感強烈、節奏鮮明的音樂在平台更受歡迎」短視頻成為最重要的宣傳平台，更可以餵養原創音樂人。

但不少音樂人對短視頻仍然有所抗拒。認為這類抖音歌曲編排簡單，歌詞堆砌，更替頻繁，更存在抄襲爭議，根本是「音樂裁縫」。但是若是僅僅從「熱度」來看，這類歌曲確實是14億人最真實的「主流選擇」，反映出當下的音樂欣賞水平均值。

「娛樂獨角獸」認為，短視頻歌曲不應該全盤被否定。從早前掀起復古浪潮的《野狼Disco》，不僅登上春晚舞臺，進入主流視野。也得到了業內人士、樂評人等「精英審美」認可，證明短視頻歌曲並不完全與口水歌掛鉤。對文化產品的審美評價標準應該更具包容度。