河南15歲仔訴父因拆遷問題遭暴打後離世　昨清空微博稱家事已解決

河南平頂山15歲少年劉某錕日前爆料，指開發商在2017年要求拆除他們家房屋，惟未談攏拆遷協議下，其本就殘疾、靠壓麵條為生的父親在路上被多人暴打住院，家人最後被迫簽署協議。他又透露，開發商未履行協議，其父事後一直飽受精神壓力，今年11月15日去世，同時爺爺、奶奶也都住院，癱瘓在床，他無奈只好輟學在家。至周二（21日），網民發現劉某錕用於求助的微博、微信影片號均已清空，劉對此回應表示，家裏的事已妥善解決，他也要開始新的生活了。



12月上旬起，劉某錕就在多個網絡平台訴稱，2017年開發商在湛河區蓮花盆村開展改造項目，並以毆打、打砸的手段迫使其父簽署拆遷協議。他和祖父母、父親一家4口唯一的住房被拆掉後，開發商卻未遵照協議按時給予新住房和拆遷補償款，同時拒不支付違約金，其父受刺激下得了腦溢血，因無錢醫治，今年11月15日去世，事後一直未安葬，至於年屆七旬的祖父母亦癱瘓在床，祖母生命奄奄一息。他多次申明自己不要捐助，稱比起錢，我更需要正義，「我只想討個公道而已」。

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事件旋即引起廣泛關注，平頂山市湛河區人民政府辦公室上周五（17日）發布《關於劉某錕網上求助的情況說明》，證實劉某錕所言的細節，並解釋開發商是因企業資金鍊斷裂、項目停滯致未按相關協定如期交房，過渡安置費正常發放。而曾指使或參與毆打劉某錕父親者，則已於2018年因尋釁滋事罪被判處有期徒刑8年至5年。據報指使他人毆打劉某錕父親的，是2018年曾被平頂山市警方列為「涉黑涉惡在逃人員」，面向社會懸賞通緝，後投案自首的徐某偉。

當局又承諾將加快開發企業依法破產重整，有序推進蓮花盆村群眾後續安置工作，全力維護群眾合法權益，並進一步做好劉某夫婦及劉某錕的幫扶、救助工作，並引導其依法維權。同時，湛河區委宣傳部表示，當地第一時間成立了專門的工作小組，各責任單位都已有專人負責，正在協商跟進。周日（19日），劉某錕表示，從他發博求助以來，當地相關工作人員首次與他們家取得聯繫。

至周二，網民發現劉某錕用於求助的微博、微信影片號均已清空。劉回應指，家裏的事已妥善解決，他也要開始新的生活了，又指自己現在是安全。而他的微信暱稱已改為「祝大家平安快樂健康」，頭像則改成「感恩有你」。