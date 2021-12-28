河北禁柴封灶居民受凍叫苦　中紀委：政策實施不能一刀切

河北省為響應號召推行「清潔取暖」，在當地施行「禁止燒柴取暖、封堵爐灶」措施，居民則被爆出因家中温度太低挨冷受凍、難以負荷取暖開支等問題。事件引發社會和官方批評。



官媒中央廣播電視總台中國之聲12月20日報道指，河北省秦皇島市山海關區古城在推進清潔取暖工程中，採取禁止燒柴、封炕封灶等極端手段，致使當地老人被凍哭。記者實測，當時居民家中温度不到攝氏7度。

另據每日經濟媒體報道，12月17日，是古城今年入冬以來最冷的一天。當天最高温度零下2度，最低温度零下8度。當日，受訪居民家中正午温度不到7度，該居民表示早前有政府人員到來，將其家中的爐坑改為電水暖坑。但供暖效果差，其兒子晚上睡覺經常被凍醒。

受訪居民稱，清潔取暖改造是好事，但不能「一刀切」，認為禁止燒煤可以，但不能連柴火也不能燒。

另有家中有殘疾人的古城居民投訴，指兒子是二級殘疾，不能受凍，須24小時開着電褥子和電暖氣，「一個月光是電暖氣就得花1,400元人民幣」，還得額外用240元的兩罐氣燒火做飯，開支難以負擔。

據報道，2019年起，山海關古城區域開始實施「煤改電」，為全面禁止燒煤、燒柴火，甚至採取了用水泥封堵爐灶等措施。

雖然當地政府免費配發了電暖器、電毯，但取暖效果欠佳，「暖氣片開了，温度也上不來」「光是炕熱乎了，屋裏還是冷」，另一方面24小時用電取暖成本較高，即使給予電費補貼，居民仍然難以承受。

該事件在網絡曝光後，引發民眾廣泛批評。隨後當地回應已啟動整改，並對古城住户實行登記購買電水暖炕免費政策，安裝户補貼約1,500元。

山海關區區長劉尤優表示，在古城內全部實行集中供暖和接通天然氣，不太現實。正在古城內逐步推行空氣能熱泵，確保古城民眾温暖過冬。

生態環境部12月23日表示，生態環境部對此高度重視，已經組織專門人員調查了解情況，督促地方迅速進行整改，並將繼續關注整改情況。生態環境部新聞發言人表示，北方地區冬季取暖是重要民生問題，清潔取暖工作應該堅持不立不破、先立後破。

中紀委國家監委網站12月27日刊文指出，政策實施如果不人性化、不合理，必然引起群眾反感，也很難達到預期效果。清潔取暖改造是好事，但不能「一刀切」。

評論指出，清潔取暖改造是系統性工程，需要因地制宜，精準規劃，提前佈局，穩步推進，真正實現「百姓用得起、政府補得起」。在推行清潔取暖工程的過程中，必須實事求是、因地制宜，確保百姓能夠温暖過冬。無論是改善環境還是保障供暖，都是為了讓人民受益。

同樣在近日，中國山東省平度市一名女官員辱罵並威脅上訪者被網絡曝光，事件發酵後，平度市官方隨即對該官員發出停職調查通報，成立調查組，並責令其向當事人賠禮道歉。