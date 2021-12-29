上海醫院現駭人傷患：19歲女戒指劇烈撕扯　7cm手指慘變「白骨」

湖北武漢19歲女子小林（化名）遭遇恐怖一幕，其左手中指因戒指被迅速、劇烈的外部力量撕扯，結果皮肉撕脫，7厘米的手指變成一根「白骨」。她近日轉到上海市第六人民醫院接受手術，骨科斷指再植專家們以小林右腳大拇指指甲以及足背皮瓣作為供體，「移花接木」般修復了對方的手指。



市六醫院骨科副主任醫師周征兵接診了因外傷造成左手中指脫套傷的小林，與一般的由切割傷造成的手指斷離不同，小林的傷顯然是在外力作用下，皮膚和皮下組織從深筋膜深面強行剝脫，面對極其嚴重的損傷，見慣大場面的一眾專家們也看得驚心動魄。

根據照片及病人自述，周征兵判斷小林的手指是因戒指被某種物體掛住，之後發生迅速、劇烈的外部力量撕扯而皮肉撕脫，而且是整根手指的皮膚軟組織，包括神經、血管及指甲甲床等全部剝脫，「就像從手上脫掉手套一樣」。

經會診並結合臨床判斷，專家認為小林的指骨大體完好，仍有伸曲功能，遂決定實施皮瓣移植再造術重建手指，其除要考量外在形象，還要顧及內在的血液供應、神經感覺及肌腱功能。最後，周征兵選取小林右足踇甲瓣及足背皮瓣作為供體修復中指，再以髂腹股溝區的旋髂淺穿支皮瓣修復足部供區。

整個手術長達13小時，先是小林手「種到」腹部的手指被分離出來，重新清創，然後醫生取踇甲瓣及足背皮瓣，並固定骨與關節，修整指甲甲床，繼而再顯微縫合線，在手術顯微鏡配合下使踇甲瓣的神經、血管與手指的神經血管得以吻合。周征兵介紹，三根動靜脈血管只有0.3毫米，在顯微鏡下，用肉眼幾乎看不見的絲線縫合5針以令血液循環回復。

幸好，手術成功完成，經術後治療，小林的左手中指已能活動，後續會接受進一步康復訓練。