杭州夫婦因瑣事起爭執　妻子嬲到手指痙攣成「雞爪」送院急救

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-04 20:29

夫妻、情侶在日常生活中難免發生矛盾。但近日，浙江杭州一對夫妻因瑣事產生爭吵後，妻子的雙手因為氣憤，而痙攣成一對「雞爪」、動彈不得。經緊急送院治療後，醫生表示是中毒所致。

杭州的李女士的雙手因為氣憤，而痙攣成一對「雞爪」。（澎湃新聞）

浙江杭州的李女士在和丈夫發生爭吵後，情緒非常激動、久久未能平息。漸漸地，李女士開始出現氣促的表現，並且發現自己的手腳變得麻木、行動困難，雙手亦出現顫抖，更嚴重的是，她雙手的手指還發生痙攣，踡縮成「雞爪」一樣，無法自由伸張。在掙扎之中，李女士撥打了急救電話，急救人員接報後，即時趕赴現場將李女士送院救治。

經過診斷，醫生表示李女士並非「急火攻心」，而是中毒所致。醫生說，與李女士相似的患者並不少，「常能遇到因吵架、打架而導致氣喘不順、呼吸困難、手腳麻木冰涼、抽筋動彈不了等症狀的患者，甚至有些患者還會出現突發昏厥的症狀」。這正是因情緒過激而引起的「過度通氣綜合症」，也叫呼吸性鹼中毒。

經診斷，這是因情緒過激而引起的「過度通氣綜合徵」。（澎湃新聞）

據介紹，快速呼吸、喘氣等行為會導致體內的二氧化碳排出過多，血液中二氧化碳濃度降低，致低碳酸血症，血液PH值升高呈鹼性，引發手指痙攣、下肢痙攣、發聲困難、胸痛腹脹甚至昏厥、意識不清。而且，患者往往因上述症狀而緊張，呼吸更加急促，導致症狀加重。

醫生指，緩解方法也很簡單，可以用袋子或者用手掩蓋口鼻，讓呼出的二氧化碳聚攏在固定空間內，再吸入體內，使血液二氧化碳濃度恢復正常。必要時，可對患者進行適當鎮靜，補充電解質。

醫生建議，緩解方法可以用袋子或者用手掩蓋口鼻，讓呼出的二氧化碳聚攏在固定空間內，再吸入體內，使血液二氧化碳濃度恢復正常。（澎湃新聞）

（澎湃新聞）