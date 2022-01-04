SpaceX衛星兩度迫使中國空間站「緊急避碰」　 中歐同批馬斯克

據官媒「環球網」12月31日譯介，中國空間站兩次緊急避碰美國太空探索技術公司（SpaceX）的「星鏈」衛星，引發熱議。不少網友對SpaceX及其創始人馬斯克（Elon Musk）大肆佔用太空資源的行為感到不滿，歐洲太空總署也發聲批評，隨後馬斯克申辯遭駁斥。



英國《衛報》12月30日報道，馬斯克對SpaceX公司對歐洲太空總署的批評做出了申辯，宣稱他的衛星將能夠與其他許多衛星「共存」。

報道稱，歐洲太空總署新任署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）近日批評馬斯克正在「自行制定太空規則」，阿施巴赫還呼籲歐洲國家領導人「別再協助馬斯克主宰太空經濟」。

針對阿施巴赫的批評，馬斯克在接受採訪時辯稱，「太空非常大，而衛星非常小」，「現在的情況並不是我們在以任何方式有效地阻止他人。我們沒有（在太空中）阻止任何人做任何事情，我們也不希望這樣做」。

馬斯克將太空中衛星的數量與「地球表面20億輛汽車」進行比較，稱太空還有「容納數百億顆衛星」的空間：「幾千顆衛星算不了什麼，就像地球上的幾千輛汽車，不算什麼。」

但《金融時報》援引一位天體物理學家的說法進行了辯駁，理由是相比汽車，衛星需要較大的間隙才能安全避免碰撞。

《衛報》稱，目前SpaceX公司已經發射了1600多顆衛星，包括最近的一次在12月18日的發射，又發射了52顆衛星，使其成為各方呼籲加強「太空監管」的焦點。天文學家們也越來越擔心，如果發射繼續不受管制，成千上萬顆衛星的擴散將給人類的夜空帶來無法預測的變化。

針對中國空間站兩次緊急避碰「星鏈」衛星事件，外交部發言人趙立堅此前表示，「外空不是法外之地，各國都應尊重並維護以國際法為基礎的外空國際秩序，採取負責任的態度維護在軌航天員的生命安全和空間設施的安全穩定運行」。