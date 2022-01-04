旅行福音｜多間航企取消國內航班燃油附加費　每程機票可平這金額

內地多間航空公司周二（4日）發布通知，稱根據發改委、民航局的相關文件精神，自周三（5日）0時起（出票日期），取消徵收國內航線（按：出發地、目的地皆為中國內地城市的航線）燃油附加費。



據界面新聞報道，包括中國國際航空、海南航空、天津航空、昆明航空等公司都已發布有關通知；此次取消徵收，是航油價格下降後的結果。報道引述官媒新華社消息，指上月31日國際油價下跌超2%，終結了連續7個交易日的上漲。

旅客每程最多可省20元人民幣

內地自上（2021）年11月1日起重新徵收燃油附加費，其中徵收國內航線燃油附加費的標準為，除嬰兒、兒童、革命傷殘軍人等特殊群體外，成人旅客800公里（含）以下航線每位旅客收取10元燃油附加費（人民幣．下同），800公里以上航線每位旅客收取20元燃油附加費。

網上購票平台「去哪兒」表示，截至2022年1月4日下午1時，該平台已接到海航、天津航、昆明航、桂林航空、西部航空和瑞麗航空的通知，下午還會陸續接到其他航空公司的通知。