東莞去年GDP突破萬億大關　助廣東萬億城市數追平江蘇

廣東東莞市周三（5日）第十五次黨代會開幕，市委書記肖亞非會上報告顯示，東莞地區生產總值初步預計2021年突破萬億元（人民幣．下同）大關。由此，廣東將繼深圳、廣州、佛山後，再增添一個GDP萬億城市，數量追平江蘇。



去年前三季度，東莞實現GDP7694.62億元，同比增長9.1%。報告顯示，過去5年東莞GDP連跨7000億元、8000億元、9000億元三大台階，初步預計2021年突破萬億元大關。

東莞GDP突破萬億大關後，中國內地GDP萬億俱樂部城市增至24個，當中18個位於南方，6個位於北方，它們分別是上海、北京、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、杭州、武漢、南京、天津、寧波、青島、無錫、長沙、鄭州、佛山、泉州、濟南、合肥、南通、西安、福州和東莞。

報道指，在一線城市深圳的帶動和產業外溢下，東莞的高新產業快速發展，人口增長迅速，特別是近年深圳的電子信息等產業向東莞轉移，如華為遷移部分業務到松山湖，成為重要因素。目前，東莞有19萬家工業企業、1.1萬家規上工業企業、7400多家國家高新技術企業、154家專精特新企業、66家上市企業和3家營收超千億的頭部企業，形成了34個行業和6萬多種產品的相對完整的製造業體系。