多地今年上調最低工資標準　去年來至少20省份調整、8個超2000元

福建、河南、重慶等多地踏入2022年都將上調最低工資標準，新一波增收紅利可望加快落袋。據統計，2021年以來，全國已有至少20個省份上調最低工資標準。



其中，河南自1月1日起調整全省最低工資標準，三類行政區域月最低工資標準分別由原來的1900元（人民幣．下同）、1700元、1500元，調整為2000元、1800元、1600元，小時最低工資標準分別由原來的19元、17元、15元，調整為19.6元、17.6元、15.6元。

福建省人社廳近日亦印發通知，決定4月1日起調整全省各地最低工資標準，月最低工資標准為2030元、1960元、1810元、1660元四個檔，與此前相比各檔平均值平均增幅為14.59%，年均增幅6.24%。同時非全日制用工小時最低工資標準也相應設21元、20.5元、19元、17.5元四個檔。而重慶將於4月1日起執行新的最低工資標準，其實行兩檔制，分別比原標準每月1800元和每月1700元提高了300元。至於河北省人社廳近日也表示擬於今年調整最低工資標準，目前正在做評估測算工作。

據規定，各地最低工資標準應參考當地就業者及其贍養人口的最低生活費用、城鎮居民消費價格指數、職工個人繳納的社會保險費和住房公積金、職工平均工資、經濟發展水平、就業狀況等因素，每兩至三年至少調整一次。而2021年以來，全國已有上海、北京、廣東、浙江、江蘇、天津、山東、湖北、內蒙古、寧夏、陝西、遼寧、新疆、山西、黑龍江、江西、西藏、海南、甘肅、安徽等至少20個省份上調最低工資標準，當中8省份第一檔月最低工資標準超過2000元。