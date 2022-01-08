2歲山東女童喜宴吃糖果後毒鼠強中毒　家屬無法走醫保求助社會

山東聊城一名叫小滿（化名）的2歲女童上月參加村民喜宴，期間吃了一顆糖果，詎料立即口吐白沫、昏迷，送醫被診斷為毒鼠強中毒。警方指案件屬刑事案，已立案偵查。不過小滿父親周六（8日）表示，家中已斥巨資為孩子治病，惟醫院稱如事件屬刑事案，牽扯到第三方，就沒辦法走醫保。對此有律師建議，可通過國家救濟。



事緣上月9日，鬥虎屯鎮陳廟村一華姓村民舉辦喜宴，小滿在哥哥的陪同下參加，期間吃了放在桌子上的糖果。不料，她立即出現抽搐、口吐白沫、臉上發青等症狀，被送往聊城市人民醫院兒科PICU搶救，並診斷為毒鼠強中毒、難治性癲癇持續狀態、中樞性呼吸衰竭等。據毒物檢測報告單顯示，小滿血液中毒鼠強成分濃度為876ng/ml；小滿父親則將糖紙交給警方，獲回覆問題出在糖內。

經過20多天治療，小滿情況好轉，正在做康復治療。可是，據小滿父親稱，他平時靠賣小商品維持生計，小滿的媽媽則是幼兒園的臨時教師，家中還有老人和小孩需要照顧，兩人的收入僅能維持日常開銷，而為了給小滿治病，目前家裏已花了大約十五、六萬元（人民幣．下同）。

後續治療費用為擺在小滿一家面前的一座大山，不過當填醫保申請表時，醫院告知小滿父親，如果今次屬於刑事案件，牽扯到第三方的話，就沒辦法走醫保。無力承擔的小滿父親決定向社會求助，發起籌款，截至周六上午已通過各平台籌款了1萬元。同時，民政部門曾讓他寫臨時救助的材料，並給予2萬元的救助費用。

小滿的診斷書。 （澎湃新聞）

上海市海上律師事務所律師、合夥人劉曄就事件解釋，醫保是專門針對疾病的保障體系，當涉及到刑事案件，即使是交通事故造成的死傷，應由第三人承擔責任的，則皆不納入醫保基金。不過他指，正常的途徑是國家救濟，例如刑事案件中殺死殺傷人，賠償包括交通護理醫療收入等損失，但沒有死亡賠償金和殘疾賠償金，故法院或檢察院有時會根據具體情況組織庭前賠償。

公開資料顯示，毒鼠強又稱「沒鼠命」、「四二四」特效滅鼠靈等，化學名四亞甲基二碸四胺，純品為白色粉末、無味，對人及哺乳動物有劇毒且被禁止生產、買賣。其典型中毒症狀為突發強直性、陣發性抽搐，類似「癲癇大發作」，嚴重者因呼吸衰竭而死亡。由於毒性強、無刺激性氣味和色澤、毒鼠強常被用於自殺或他殺。