台海局勢緊張　外交部副部長樂玉成：台灣邦交國清零是早晚的事

中國外交部副部長樂玉成在1月18日的一場論壇上談及兩岸問題時表示，大陸在反對台獨的問題上沒有任何退讓和妥協餘地，堅信中國必將統一，台灣所謂的「邦交國」清零是早晚的事。



據中央廣播電視總台旗下新媒體平台「看台海」微信公號1月18日消息，2022宏觀形勢年度論壇18日上午在北京舉行。有記者向外交部副部長樂玉成就大陸在兩岸問題上的外交目標提問，包括是否讓台灣所謂的「邦交國」數量清零、台海是否真的會爆發戰爭、以及是否有統一時間表。

樂玉成用三個問題回答提問，第一個問題：「台灣是誰的台灣？」樂玉成提到，海峽兩岸由於內戰處於政治對立，但中國的主權和領土完整沒有分割，台灣不是別國的領土領地，中國對台灣擁有無可爭辯的主權。他強調，這是討論台灣問題的根本出發點和前提，「台灣是誰的？台灣是中國的」。

尼加拉瓜日前宣布與台灣斷交，台灣邦交國剩下14個。（台灣總統府）

第二個問題：什麼是一個中國？樂玉成說，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，大陸和台灣同屬一個中國，這就是一個中國。

他批評美國口口聲聲說奉行「一中」，但行動上卻支持台獨、侵蝕中國的主權，通過切香腸、踩紅線等各種方式支持台獨，是要把一個中國掏空、虛化、歪曲，也是假「一中」、假一個中國，「在台灣問題上，一個中國問題上我們也要打假。」

第三個問題：台灣的未來在哪裏？樂玉成警告，台灣的邦交國清零是早晚的事，搞台獨分裂，只會最終走向窮途末路。他還稱，搞台獨十分危險，「我們叫玩火，或者說台獨就是導火索」，要堅決予以抵制和反對。