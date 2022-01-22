西安疫情｜持續逾月累計2053宗確診　當局料25日全市降為低風險

陝西西安的本土疫情自去年12月9日爆發以來，已持續逾一個月。當局預計，西安市全市將於1月25日降為低風險地區。



西安市鐘樓附近再現車流景象。（新華社）

西安市政府新聞辦今日（22日）下午召開記者會，介紹疫情最新情況。截至22日中午12時，西安本輪疫情已累計報告本土確診2053宗，累計已有1667宗出院轉為康復監測，目前在院治療386宗，均為輕型或普通型，病情平穩。

西安本輪疫情近日漸趨緩和，1月10日，本輪疫情實現社會面病例清零；1月18日，實現了首次確診個案0新增；1月20日，新增3宗個案均在落實管控人員和閉環管理人員中發現，不屬於社會面個案；1月21日，再次實現確診個案0新增。

西安申請返鄉的群眾在碑林區文藝路街道辦排隊。（新華社）

而目前，西安市高風險地區由最高時的3個降到1個；中風險地區由4個降到2個，已累計解除封控區611個、管控區157個。當局宣布，西安市工業企業、重點項目和商貿倉儲物流企業等陸續復工復產；大型商場、銀行網點等亦已陸續恢復營業。

此外，自1月18日起西安市公共交通已經逐步恢復，地鐵8條線路全部社會化運營；前期停運的多趟旅客列車，也已從1月20日逐步開行；國內航班1月22日開始恢復。

當局表示，按照國務院聯防聯控機制有關文件規定，經專家組認真研判，西安全市預計1月25日將全部降為低風險地區，除個別封控、管控點位外，其他區域都將恢復常態化防控。