陝西國企幹部家暴妻子遭拘留5天　網民斥懲罰太輕籲立法定罪量刑

1月19日，陝西咸陽市傳出有男子家暴妻子。網傳影片顯示，他不顧一旁幼童哭喊，一直向妻子做出連擊頭部，鎖喉等動作。

昨日，西安市公安局灞橋分局通報稱，對涉事男子王某飛處拘留5日，女方王某被批評教育。



事件揭發後，一度傳出該男子為咸陽市某政府部門工作人員。1月20日，陝西空港新絲路商貿有限公司，證實涉事男子為公司綜合部副經理王鵬飛，已將其停職，並移交集團紀委進一步調查處理。

警方通報稱，事發於1月18日，28歲女子王某因家庭瑣事，與34歲的丈夫王某飛發生爭執，王某過激言行導致雙方衝突升級，繼而被王某飛毆打，導致局部軟組織損傷。在調查期間，夫妻雙方均認識到各自錯誤且互相諒解。

結合雙方過錯程度和案件情節，警方遂依據《反家庭暴力法》第16條、第33條和《治安管理處罰法》第43條第一款之規定，對王某飛處5日拘留，對王某給予批評教育。



然而，通報一出再次引起輿論，不少網民認為警方對家暴者的懲罰太輕，不足以儆效尤，甚至將責任推到女方身上，「不知道什麼『過激言行』可以合理化如此喪心病狂地當着孩子面持續毆打」。

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網民睇法：

這個通報的潛台詞是女的犯錯才被打是她活該咯？



類似於雖然抓了強姦犯，但是也批評了受害者不該天黑出門不該穿短褲



要是沒結婚證，打的是陌生人怎麼判？



這就是為什麼懼怕婚姻



那就打回去，反正都是家暴就拘留五天



如果真的是女的語言過激，男的為什麼不取證報警？

