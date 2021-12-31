重慶父聽情人唆擺拋親生兒女落樓　一場致命的病態戀愛

12月28日上午，重慶姐弟被生父從高樓扔下墜亡案一審宣判，重慶市第五中級人民法院以故意殺人罪，判處張波及其女友葉誠塵死刑、剝奪政治權利終身。在重慶姐弟墜亡案發生一年後，重慶法院用死刑判決，維護了基本的人性尊嚴。

法院認為，兩被告人的行為突破了人倫底線、道德底線、法律底線，嚴重背離社會主義核心價值觀，社會影響極其惡劣。且兩人作案動機特別卑劣，主觀惡性極深，作案手段特別殘忍，犯罪情節特別惡劣，後果和罪行極其嚴重。對此種嚴重侵害未成年人和挑戰人倫底線的犯罪，依法均應嚴懲。



一年前的2020年11月2日，居住在重慶南岸區錦江華府4單元15樓的2歲姐姐與1歲弟弟墜樓身亡。當時兩個孩子的父親張波，表現得極其悲痛，他癱坐在地，邊哭邊拍打雙腿，甚至還以頭撞牆，很多人以為這只是一場意外的悲劇。

不過，張波的表演沒有瞞過重慶刑警的眼睛。案發後，張波的陳述引起重慶警方懷疑，且他與現女友葉誠塵的微信聊天記錄全部刪除，警方認為不符合常理，遂以張波涉嫌過失致人死亡立案偵查。經過警方調查，技術部門恢復了張波與葉誠塵的1.7萬餘條微信聊天記錄，找到了兩人陰謀殺害兩個孩子的罪證。

原來張波在2019年婚後出軌，與網友葉誠塵確定戀愛關係。2020年2月張波與前妻協議離婚，女兒歸前妻撫養，剛出生幾個月的兒子歸張波撫養，6歲後送歸前妻。據判決書顯示，在張波剛離婚的2020年2月，葉誠塵即與張波商量殺掉兩個小孩，而作為孩子生父的張波或許因為還有點人性，一直對此猶豫不決。

12月28日重慶第五中級人民法院做出一審判決，張波及其女友葉誠塵被判死刑。（視頻截圖）

幾個月後，看張波始終沒有對小孩動手，2020年6月葉誠塵開始催促張波行動，她在微信中對張波說：「反正有娃兒我是接受不了的，你馬上把娃兒解決了就行了。」 張波在聊天中回覆：「娃兒出了事，你都沒得資格說我是二婚撒子的。」葉誠塵表示：「我就沒得資格說你任何了。」 張波說：「2條命都這麼不值呀。」葉誠塵答：「本來就不該存在呀他們」，「有他們在我們不會幸福。」 張波表示：「所以都是為了你，我才去做這些傷天害理的事。」葉誠塵回應：「能證明你愛不愛我呀。」

到2020年10月20日，葉誠塵再次催張波對孩子下手，她在微信中表示：「說去說來都是你那2個包袱的問題」，「你是不是要給我個準確時間。」張波回覆說：「10月之內，反正沒有辦好，我國人（重慶方言，意為自己）也不會來見你了。」 葉誠塵表示：「最多10天的時間」，「反正這周是最後的時間。」結果，2020年11月2日下午3點30分，張波趁其母親外出，將兒子和女兒從15樓的飄窗處扔到樓下。

據調查，葉誠塵是一個比較極端的人，她會自殘，也會對張波動刀，兩人身上都有刀傷。在葉誠塵與張波的交往過程中，葉誠塵處於絕對的主導地位，她積極為張波出謀劃策，並以家人不同意二人在一起和分手等理由催促、逼迫張波實施殺人行為。在第一次庭審時，張波表示，作案當天，葉誠塵還以割腕逼迫他。

應該說，葉誠塵是本案的主謀，張波是具體執行者。如果葉誠塵不想着除掉兩個孩子，來讓她和張波「幸福」，張波作為倆幼兒的父親應不會想到殺掉自己的孩子。葉誠塵良知泯滅，已經失去基本的人性，或許已被魔鬼附身。她是如何形成如此「冷血」思維和心理的，值得心理學家好好研究。

當然，張波同樣邪惡，其人格具有很大的缺陷。被別人教唆殺人的人有不少，但能夠對自己的孩子痛下殺手的，極為罕見。「戀愛」確實具有超越人性的魔力，一些人格不健全的人或較容易被戀愛的魔力毀滅。