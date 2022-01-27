烏克蘭危機牽動當地華人：生意人如常開店　留學生隨時收拾行李

烏克蘭危機未平，近幾周以來「俄羅斯將要軍事入侵」的新聞備受全球關注，而當地居住着不少中國公民，處於戰爭陰霾下的他們又是以何種心態看待這事呢？

有在首都基輔生活廿載的北京人表示，見證過2014年烏克蘭政局驟變的他算是「久經沙場」，也許正是因為親眼見過戒嚴與戰火，故當前形勢下，烏克蘭人顯得不為所動，「老百姓該幹嘛幹嘛」。

另有在基輔交換留學的中國學生認為環境仍然安全，學習計劃未受影響，但亦做好隨時收拾行李的心理準備。



據《南方都市報》報道，2002年，北京人孫光作為留學生來到了這個以盛產美女聞名的東歐國家，結果一住就是20年，並在這片土地成家立業，做起汽車配件生意。

他稱，這個國家的命運自2014年產生重大轉折，在此之前，當地經濟只是緩緩走下坡，可隨着政局不穩，衰敗急劇加速，他的生意也一瀉千里，面臨着每個月都虧損，但不開店又只會虧更多，令老員工加入失業大軍的窘境。

不過一般而言，因消費習慣不同，中國商人還有些積蓄勉強維持生活，相反，當地人則大多無以為繼，無奈賣掉生意，時勢也造成烏克蘭的專業技術人才大量流失海外，目的地還包括中國。

戰爭陰霾下的基輔街頭如常。圖為一個廣場擺放着「我愛烏克蘭」的標語。（Getty Images）

目前局勢似乎劍拔弩張，不過在孫光看來，他們生活平靜如常，早在2014年至2015年，他就見證過真正的戰時，當年前線城市全民皆兵，民眾都穿着防彈衣，持衝鋒槍、AK47在街上巡邏，同時超市物資被瘋搶，銀行取錢的人龍延綿不絕，相反現時在基輔「老百姓該幹嘛幹嘛」。

然而，即使對戰爭危機處之泰然，但局勢對生活的影響還是有的。孫光表示，當地市場不管是進口產品，或是本國的內銷產品，都價格上漲，如以往平穩的肉價，在今年可能漲約10%至20%，其供暖費、天然氣和電費賬單也比往年漲約20%，令普通烏克蘭人承受更大壓力。

對於烏克蘭人的心態，他解釋，或許正是因為親眼見過戒嚴與戰火，故他們顯得不為所動。但同時由於國內經濟低迷，不少人溫飽也成問題，當地人對政治也會有種無力感。

不過烏克蘭人也沒輕易向現實低頭，孫光表示，正在東部前線當兵的朋友曾向他表示，雖然這場仗如果打起來，烏克蘭十有八九是輸的，但是絕對不會讓俄羅斯贏得太輕鬆。

孫光在烏克蘭一住就是20年，並在這片土地成家立業。（南方都市報）

由於成本和語言門檻較低，航天製造、醫學和藝術類專業有一定名氣，烏克蘭向來吸引着不少中國留學生。天津外國語大學烏克蘭語專業大三學生錢同學便同樣是在烏華人一員，現正以交換生身份在基輔國立語言大學留學的她表示，自己學習生活正常，未受危機影響。

她表示，當地人對當前局勢早有一定預期，其專業課老師被問及時表示「相信國家，相信軍隊」，身邊幾名認識的烏克蘭女生也直言萬一真的有需要，她們會毫不猶豫投入戰爭。

對於未來，受訪時身在西部利沃夫市的她坦言，確曾考慮過是否要取消行程，但因應中國大使館暫未發布任何相關警示，她認為這就說明環境仍然安全。但她也強調一旦接到通知，亦做好心理準備隨時趕回基輔收拾行李。