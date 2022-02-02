遊戲《模擬市民》送新春祝福　配圖角色疑穿韓服惹中國網民不滿

由美國藝電公司（EA）發行的著名生活模擬類電動遊戲《模擬市民》（The Sims）近日在官方Instagram發文送上農曆新年祝福，然而配圖的角色疑似身穿韓服，引起不少中國網民批評，認為節日源於中國，用穿韓服的形象來代表不妥。



事發於周二（1日），在祝福的配圖中，兩名疑似身穿韓服的角色坐在桌前，桌上有六道佳餚，背景板上寫有「農曆新年快樂」（Happy Lunar New Year）。至於配文則稱，2月9日，《模擬人生 4》中將通過「模擬市民速遞」在遊戲中推出六道美味佳餚，以慶祝這一節日。

《模擬市民》在官方Instagram發文送上農曆新年祝福，然而配圖的角色疑似身穿韓服，引起不少中國網民批評。（Instagram）

事件隨即引起爭議，不少中國網民紛紛表態，認為應該寫中國春節快樂（Happy Chinese New Year），同時強調節日源於中國，用韓國人的形象做代表非常不妥，甚至認為這是剽竊傳統文化的又一案例，「新的一年了小偷還是那個小偷」、「那我就心安理得的玩盜版了」、「有沒有一個可能，這個遊戲公司只想祝韓國人新年快樂」。一些海外網民亦對此表示認同，如一位馬來西亞網民寫道，其他亞洲國家都受到中國春節文化的影響，但這並不意味著春節文化就是這些國家的，呼籲應該學會尊重節日起源。

與此同時，有網民組織活動，冀通過在社交媒體上傳中國新年主題的《模擬人生 4》作品，並打上#HappyChineseNewYear等活動標籤，同時@The Sims，以此宣傳中國文化，還設置了最高300元人民幣的獎金。其在宣傳海報寫道：「在中國模擬人生（模擬市民內地譯名）玩家最如鯁在喉的此刻，我們真誠希望大家能參與這次文化輸出活動！不論作品青澀還是完美，參加活動意在共同表達堅定保護問過傳統文化的信念、意在嘗試與EA進行一次真誠嚴肅的交流，我們需要你！」

今次已非近期農曆新年用詞首次引起爭議，1月28日，韓國首爾私立大學誠信女子大學教授徐坰德在Facebook宣布，希望與眾人開始一項活動，把農曆新年的英文譯法由「Chinese New Year」改成「Lunar New Year」。他解釋，農曆新年並非中國獨有節日，也是韓國、越南及菲律賓等亞洲國家節日。

在網絡上，部分人支持徐坰德說法。不過遼寧社科院朝鮮韓國研究中心首席研究員呂超則反問：「農曆是相對於公曆來說的，如果徐教授知道農曆紀年法也是中國人發明的，是不是又要棄用『Lunar New Year』的叫法了？」