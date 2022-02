美媒：中國舉辦冬奧是一場「豪賭」　但目前一切都行之有效

北京冬奧賽事進行得如火如荼。2月11日,美聯社刊登題為《Beijing’s ambitious Olympic COVID bubble: So far, so good》的文章,指中國在新冠疫情肆虐下,決心用閉環管理措施迎接冬奧會。

文章指,對於一個決心將新冠病毒拒之門外的國家,從世界各地引入超過1.5萬人是一場「豪賭」。不過,一切看起來行之有效。



文章稱,中國以閉環管理措施,讓參與北京冬奧會的選手及工作人員可以毋須隔離,但行動嚴格受到限制,以防他們與其他民眾接觸。在閉環區內,冬奧會組織方採用動態清零的方法,每人每天都要接受病毒檢測,任何檢測呈陽性的人士都會被迅速隔離以防止傳播,所有運動員和其他人在不參加比賽時必須配戴N95口罩。

文章稱,參與冬奧會的運動員和工作人員都不能到北京的旅遊景點、餐館和酒吧,他們居住的酒店和比賽場地都被圍封,並設置警衛防止其他人出入。在閉環區以外,市民的日常生活如常,大多數人都可以透過智能手機或電視關注冬奧會。

港大公共衞生學院副教授Karen Grépin表示,國內的動態清零防疫做法總體而言利大於弊,無論以任何標準衡量,國內的新冠感染死亡率都極低。在過去兩年內,國內大部分地區都過着相對正常的生活。若能夠渡過難關,國內就可繼續以此策略來長期控制疫情的局部爆發。

文章稱,最後的考驗將是北京冬奧會結束後的期間,屆時數千名工作人員和義工將退出閉環,預計離開前將隔離一段時間,以防止他們有任何潛在感染的風險。