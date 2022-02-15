美媒：中國舉辦冬奧是一場「豪賭」　但目前一切都行之有效

北京冬奧賽事進行得如火如荼。2月11日，美聯社刊登題為《Beijing’s ambitious Olympic COVID bubble: So far, so good》的文章，指中國在新冠疫情肆虐下，決心用閉環管理措施迎接冬奧會。

文章指，對於一個決心將新冠病毒拒之門外的國家，從世界各地引入超過1.5萬人是一場「豪賭」。不過，一切看起來行之有效。



文章稱，中國以閉環管理措施，讓參與北京冬奧會的選手及工作人員可以毋須隔離，但行動嚴格受到限制，以防他們與其他民眾接觸。在閉環區內，冬奧會組織方採用動態清零的方法，每人每天都要接受病毒檢測，任何檢測呈陽性的人士都會被迅速隔離以防止傳播，所有運動員和其他人在不參加比賽時必須配戴N95口罩。

文章稱，參與冬奧會的運動員和工作人員都不能到北京的旅遊景點、餐館和酒吧，他們居住的酒店和比賽場地都被圍封，並設置警衛防止其他人出入。在閉環區以外，市民的日常生活如常，大多數人都可以透過智能手機或電視關注冬奧會。

港大公共衞生學院副教授Karen Grépin表示，國內的動態清零防疫做法總體而言利大於弊，無論以任何標準衡量，國內的新冠感染死亡率都極低。在過去兩年內，國內大部分地區都過着相對正常的生活。若能夠渡過難關，國內就可繼續以此策略來長期控制疫情的局部爆發。

文章稱，最後的考驗將是北京冬奧會結束後的期間，屆時數千名工作人員和義工將退出閉環，預計離開前將隔離一段時間，以防止他們有任何潛在感染的風險。