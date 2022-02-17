中國政壇新動向：官員簡歷不再詳細公開

中國大陸31個省級地方兩會已經全部落幕。日前，最後召開兩會的天津市，補選兩名政協副主席，增選三名人大常委會副主任。與其他地方兩會一樣，天津官方媒體以每人數十字的篇幅公布了這五名省部級高官的簡歷。

今年是中共二十大前夕地方人事換屆年。值得注意的是，地方官媒公布的新一屆省級黨委常委簡歷十分簡單，每人僅僅數十字。只公布常委的姓名、性別、民族、出生年月、學歷、中共黨員身份，當選省委書記、副書記、常委，或加現任具體職務。

而在五年前省級黨委換屆時，每個常委的簡歷長達幾百字。除了記錄姓名、性別、民族、出生年月、籍貫、參加工作時間、加入中共時間、學歷、學位、職稱、現任職務之外，還記錄大學學習和工作經歷（精確到月份），另外還有實習、培訓、進修記錄等。

借換屆的機會，一些政府門户網站將之前已經詳細公布的官員詳細簡歷，進行大幅刪減，將幾百字簡歷壓縮成幾十字。

2月16日，在廣東這個中國改革開放的前沿陣地，現任中共廣東省委常委、政法委書記張虎被任命為廣東省副省長，廣東官媒《南方日報》同樣以數十字的篇幅刊登張虎簡歷：「張虎，男，漢族，1967年1月生，研究生，中共黨員，現任廣東省委常委、政法委書記，省政府副省長。」

日前，中國媒體報道，據中共中央統戰部官網「領導之窗」、中國國家民委官網「領導之窗」欄目最新訊息顯示，陳小江已任中央統戰部分管日常工作的副部長，國家民族事務委員會主任、黨組書記。不過，中央統戰部官網和國家民委官網「領導之窗」欄目均沒有公布陳小江等領導的簡歷。

一些分析人士認為，上述報道顯示，中國不再詳細公開官員簡歷，或許已經形成一種趨勢。

與五年前換屆相比，中共省級常委簡歷大幅刪減

在2018年，中國媒體曾經報道一些國家部委領導簡歷及分工訊息多有缺失，中國社科院法學研究所法治國情調研室主任呂豔濱當時表示，領導簡歷與分工訊息本就屬於政府主動公開訊息的範疇，但沒有進行硬性要求。「標準的不明確、不嚴格，是迄今還有許多部門沒有按照要求制定主動公開基本目錄的原因。」呂豔濱說。