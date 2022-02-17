吳尊友：無證據指疫情今年消失　為何英美科技強大防疫效果不佳？

新冠肺炎疫情全球大流行，英國醫學期刊《刺針》（The Lancet）早前發表研究指，疫情將於2022年結束，今年3月則是一個關鍵拐點。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友對此認為，並無證據表明新冠肺炎疫情會突然消失，對疫情應保持謹慎樂觀；他還認為英美科技實力強大，但疫情防控效果卻不佳，這一「怪現象」值得思考。



吳尊友稱，英美科技實力強大，但疫情防控效果卻不佳，這一「怪現象」值得思考。(路透社)

吳尊友表示，由於Omicron變種病毒的快傳播，全球正經歷第四波新冠肺炎疫情，且峰值較前三波疫情高得多。這一波疫情最早在非洲發現，然後是歐洲、美洲，再後來是亞洲地區。目前非洲、歐美和東南亞開始從疫情波峰上回落，但中東、日本、韓國以及香港等區域仍然處於高峰階段。

吳尊友稱，歐美國家疫情較為嚴重，他們與其他國家和地區往來頻繁，對此輪Omicron疫情全球擴散起到了推波助瀾的作用。他又質疑，英國和美國在是科技、公共衛生、生物醫學方面都是全球領先，但為什麽疫情防控效果不好？

吳尊友說，從流行病學的角度來說，目前並不支持「第四波疫情就是最後一波疫情」的觀點。但對於新冠流行的終止要保持謹慎樂觀，「既不能不樂觀，也不能過於樂觀。」他認為沒有單一的技術措施可以控制住疫情，但新冠防控的技術措施都已經具備，「像中國這樣合理運用綜合防控措施，就能夠有效控制疫情。」

吳尊友又指，中國採取「外防輸入、內防反彈、動態清零」的防控策略，使絕大部分地區和民眾不受影響，「我們開展的動態清零策略，在過去兩年中讓我們取得了雙贏——在疫情防控方面是贏家，在經濟發展方面也是贏家。」