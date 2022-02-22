汪洋視像會見新黨主席吳成典：築牢反「獨」促統的強大陣線

全國政協主席汪洋昨日（21日）在北京以視像會議方式會見台灣新黨主席吳成典一行，歡迎他們出席北京冬奧會閉幕式。

汪洋表示，希望廣大台灣同胞看清時和勢、認清利和害、辨別真和偽，深刻認識祖國統一是歷史大勢，堅定不移反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，築牢反「獨」促統的強大陣線。



新華社報道指，汪洋表示，台灣同胞以不同方式積極參與冬奧會，是兩岸一家親、共圓中國夢的生動體現，在中華民族走向偉大復興的進程中台灣同胞不能缺席也不會缺席。

汪洋又強調，新黨長期以來旗幟鮮明支持國家統一、反對「台獨」，為推動兩岸關系和平發展、推進祖國和平統一進程鼓與呼、起而行，大陸同胞看在眼裡、記在心裡。

吳成典則表示，兩岸同胞同文同種、血濃於水，兩岸統一的歷史大勢無法阻擋，希望兩岸通過交流融合、對話溝通逐步走向和平統一，實現兩岸同胞的共同期盼。新黨願作先鋒，在推進國家統一的征程上，共同點燃屬於兩岸人民的希望聖火。

新黨主席吳成典。（吳成典Facebook）

據台媒《聯合報》報道，新黨副主席李勝峰透露更多吳成典與汪洋交流的內容。吳成典表示，「和平交流」、「和平談判」、「和平統一」是放在兩岸同胞心目中預期的三個階段：第一階段先重回九二共識、一個中國，重啟兩岸事務性協商，不涉政治意涵，關係正常化，台灣貨出去、人進來、老百姓發大財。

吳成典又指，第二階段為應結束兩岸軍事敵對狀態，建立軍事安全互信機制，台灣參與國際組織活動等課題；最後階段則實現國家統一，是全體中國人民一項莊嚴而神聖的使命，而其基本方針是「和平統一」。