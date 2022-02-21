台南掛五星旗天后宮遭市府強拆　市長黃偉哲：國家尊嚴不容侵犯

台南市政府工務局18日上午強力拆除新營「共產黨違建廟」，該處在2019年曾出現高掛大陸五星旗的「天后宮」道教廟宇違建物，遭檢舉後拆除卻死灰復燃，台南市政府18日再度強制拆除，市長黃偉哲在臉書表示，國家的尊嚴，不容侵犯。



市長黃偉哲受訪時表示，工務局拆除是因為它是違建，也有很多市民朋友關注，市政用平常心就好了，它既然是興建中的新違建，就即報即拆了，事前也通知限期改善，並沒有改善，或是改善有限，之前雖然自行拆除一小洞，因沒有改善完全，工務局就準時去執法，警察有舉牌，不過秩序還算平和。

黃偉哲指出對於侵犯國家尊嚴、侵犯台灣作為一個主權獨立的國家，是沒有辦法接受跟忍受的，不過一切都還是依循法治的途徑來做，避免激發一些情緒性的反應，故還是依法來完成他們心中應該做的事情。

強拆共產黨天后宮「保國家尊嚴」 有市民到場抗議（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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台南市工務局18日動用動機具強制拆除新營區「台灣人民共產黨」違建，拆除事前已溝通協調，有少數不滿民眾抗議，拆除過程平和順利。工務局表示，此地違建物曾於2019年9月20日執行強制拆除，如今違規重建，明顯違反建築法，土地使用也違反區域計畫法，地政局2月10日對此案土地違規使用開罰新台幣9萬元，並令限期恢復原狀。

台南市新營區這間高掛大陸五星旗的鐵皮屋廟宇，2019年被發現時曾引起關注，當時廟宇看板有「天后宮」、「台灣人民共產黨」、「兩岸一家過好日子」等字樣，遭揭露後市府會勘給予7天期限改善，但廟方置之不理。市府認定廟宇現址是台灣人民共產黨部，屬政黨活動及集會場所，會有不特定人聚集，具公共場所性質，又違反相關法規，強制拆除。

市府近日發現同一地點出現重建建物及大陸五星旗飄揚，市府會勘確認建築物（2層鐵皮屋、1層鐵皮雨棚）為違章建築。市府表示，違建強制拆除後重建是挑戰公權力行為，地上物拆除後若未依農地使用改善，市府將連續開罰。

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