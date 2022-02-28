內地網絡頻現「收留烏克蘭美女」等惡俗言論　官媒籲「口下留德」

烏克蘭遭俄羅斯入侵後，部分中國網友在社群平台上發表戲謔與調侃言論，其中包括「收留無家可歸的烏克蘭小姊姊」、「烏克蘭美女來中國」、「收留烏克蘭美女」等，更有網友在一些國家駐中大使館的官方微博謾罵並鼓吹仇恨。包含微博在內的多個平台出手整頓，官媒也發文呼籲網友需保持理性。



新華社2月27日報道，包含微博、抖音在內的多個社群平台，近日已着手整頓相關網絡言論，並將這類發表戲謔文章、鼓吹仇恨的賬號禁言或註銷，這類影片也被下架。

報道強調，國際局勢引發網友關注熱議，但個別網友卻以調侃語調，發布不恰當言論；希望廣大網友合理參與討論和發布觀點，共同維護清朗網絡空間。

▼俄烏戰況持續▼



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中新網27日也在微博發文，譴責個別網民藉機以調侃戲謔之語調，發布所謂「歡迎烏克蘭美女來中國」等惡俗內容，挑撥公眾情緒，污染網絡空間。

文章表示，戰爭對普通民眾而言，是恐懼憂慮、流離失所，甚至是家破人亡。這種苦難，不應成為旁觀者歡呼起鬨的笑料，更不應成為某些人「口嗨」和意淫的對象。

文章強調，和平來之不易，生命和尊嚴更應獲得尊重和珍惜。身處和平之際，也應學會設身處地，體諒他人戰亂之苦，口下留德，對戰爭理性發言，切勿做隔岸觀火的低俗看客。

據微博官方發布，截至25日晚上9時，已經對105個違規賬號，採取禁言7天至關閉賬號的處置；抖音於26日發布首波查處結果，共處理違規影片6,400條，中斷違規直播1,620次，並對相關賬號進行了處置。