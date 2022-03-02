涉職務侵佔犯罪　《士兵突擊》、《我的團長我的團》製片人被捕

據浙文影業周二（1日）消息，子公司浙江天意影視有限公司法定代表人吳毅涉嫌職務侵佔犯罪被捕。據悉，吳毅為《士兵突擊》、《我的團長我的團》等內地知名電視劇的製片人。



浙文影業發佈公告稱，收到浙江省金華市東陽市公安局出具的《立案告知書》顯示，吳毅涉嫌職務侵佔犯罪被公安機關刑事立案偵查，上月28日被東陽市人民檢察院批准逮捕，目前已被公安機關採取強制措施，正式逮捕。

吳毅已被捕。（新浪娛樂）

據浙文影業稱，公司於2020年11月2日與新余上善若水、吳毅簽訂了《股權轉讓協議之補充協議》，鑑於天意影視未完成2017年至2019年的業績承諾，且業績對賭方新余善上若水及吳毅無支付業績補償款的能力，而新余上善若水、吳毅有意繼續履行業績承諾，維護上市公司利益；上市公司、新余上善若水、吳毅同意重新設定2021年至2025年為利潤補償期間，超額完成的業績用於彌補上述年期未完成的累計淨利潤差額。

然而在協議簽署後，由於新余上善若水、吳毅的主、客觀原因及行為，令上述補充協議的履行失去了基礎：吳毅在補充協議中約定用於抵押的股票已經被全部強制平倉，補充協議的履行失去了基本的保障；新余上善若水、吳毅均因存在巨額債務無法按照生效法律文書規定的期限歸還而被列為被執行人；吳毅未按補充協議約定履行相關義務，在多次協商無果後，公司於2021年以書面方式向新余上善若水、吳毅發出《關於履行的通知函》，要求新余上善若水、吳毅妥善處理，確保補充協議的履行，但新余上善若水、吳毅對此置之不理；同時截至公告日，吳毅已被公安機關採取強制措施，已被正式逮捕，失去人身自由。

據此，公司認為補充協議實際已經無法履行，決定擬與新余上善若水、吳毅解除簽訂的《股權轉讓協議之補充協議》，並表示將向新余上善若水、吳毅採取民事訴訟方式追償業績對賭淨利潤補償及業績對賭損失共26448萬元人民幣。而目前浙文影業已完全接管了天意影視的財務、日常經營等。

公開資料顯示，吳毅1963年出生，先後就讀於湖北教院中文系、北京電影學院管理系製片專業、對外經貿大學工商管理EMBA，1995年畢業於北京電影學院管理系製片專業。他曾在湖北電影製片廠任職，分管影視策劃、生產，並為內地知名電視劇《士兵突擊》、《我的團長我的團》等的製片人。

其中，《士兵突擊》為王寶強、陳思成、李晨等主演的軍事動作劇，講述了一個農村出身的普通士兵許三多的成長歷程，不拋棄、不放棄，最終成為一名出色的偵察兵的故事。該劇獲得第十一屆精神文明建設「五個一工程」優秀作品獎、第27屆中國電視劇「飛天獎」 、第24屆金鷹獎優秀電視劇獎 。

至於《我的團長我的團》是段奕宏、張譯等人主演的戰爭題材電視劇，講述1942年期間中國各地軍民聯合抗日的故事，曾獲第15屆上海電視節最受關注電視劇獎等。