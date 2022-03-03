直播｜全國政協十三屆五次會議新聞發布會

2022年的全國兩會於本周開幕。今日（3日）下午3時，全國政協十三屆五次會議舉行新聞發布會，大會新聞發言人郭衛民介紹本次大會有關情況，並回答記者提問。



【15:43】美國彭博社記者：我的問題是關於中國應對疫情的「動態清零」政策，該政策很大程度上防止在中國出現大規模感染和死亡病例，隨著疫情進入第三個年頭，愈來愈多的國家逐步開放，中國是否需要對國內防疫政策作出相應的調整？如果中國繼續堅持「動態清零」政策，經濟成本是否會上升？而該政策是否會阻礙中國與世界之間的人員交往與互動？全國政協委員對此怎麼看？

郭衛民：疫情防控政策是國內外輿論都高度關注的一個話題。我想大家都看到，新冠肺炎疫情發生後，在以習近平同志為核心的黨中央的堅強領導下，我國始終堅持將人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位，堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略和「動態清零」的總方針，全面加強疫情防控工作，取得了顯著成效。

兩年多來，來自醫衛、科技等各界別的政協委員積極投身疫情防控的第一線。同時圍繞相關政策研究討論，提出了意見建議。委員們表示，自我國進入疫情防控常態化以來，每當出現聚集性疫情，我們都能根據實際情況果斷處置，迅速控制疫情，較好地統籌了疫情防控、社會發展和民生保障之間的關係，保持了經濟持續增長。

委員們認為，有些國家包括一些發達國家疫情接連出現反覆，醫療資源被大量擠兌，重症和死亡病例不斷增加，這些國家醫療條件本來都很好，但是醫療資源被大量擠兌，重症和死亡病例不斷增加。而我國作為有著14億人口的發展中國家，如果我們不採取有效措施，後果難以想像。

委員們認為，疫情防控成果證明，我國的防疫政策符合中國國情、符合科學規律，我們的防疫措施相對成本低、成效好，體現了以人民為中心的執政理念，也體現了我國社會主義制度的優越性。我們要密切關注、研判國內外疫情形勢的發展，加強科學防控、精準施策，努力以更高水平、更小社會成本控制住疫情，保障經濟社會持續健康穩定發展。

最近國外有些輿論認為中國的防疫政策影響了全球的供應鏈產業鏈，我認為這是不正確的。正是由於中國採取了正確的防疫政策，我們率先恢復了經濟增長，保障了全球產業鍊和供應鏈基本穩定。剛才我講到了中國的外貿情況，去年我國的對外貿易規模、國際市場份額都創造了歷史新高，為全球經貿復甦注入了強勁動力。

我們先後向150個國家和13個國際組織提供了大量的口罩、防護服、呼吸機、檢測設備等防疫抗疫物資，向34個國家派出37支醫療專家組，向120多個國家和國際組織提供了超過21億劑疫苗，幫助其他國家提高疫情防控和應急救治能力。中國的援助也是在幫助國際社會盡快克服疫情，恢復正常秩序，這樣才能更好地促進中國和國際社會的交往。我國還將繼續加大對發展中國家的抗疫援助力度，為構建人類衛生健康共同體作出中國的貢獻。

【15:30】中央廣播電視總台記者：我們注意到在過去的2021年中國外貿進出口的規模達到了6.05萬億美元，創歷史新高，但同時我們也注意到由於全球疫情持續反復等外部環境的變化，其實整個外貿運行的基礎並不牢固。請問您如何看待中國今年的外貿形勢？在多措並舉穩外貿方面，全國政協開展了哪些工作？

郭衛民：我也注意到最近央視圍繞著中國的外貿形勢、外貿增長、面臨的挑戰等問題作了一系列報導，我看有些報導還是很有深度的。的確在過去一年，我們國家面對複雜嚴峻的國內外形勢，克服了各種困難和挑戰。我們的外貿進出口規模達到了新高，突破了6萬億美元這樣的關口，交出了一份亮眼的成績單。

全國政協對促進外貿高質量發展非常關注，去年我們通過舉辦雙週協商座談會，專題座談、專題調研等多種形式，開展了一系列工作。下半年，全國政協兩位副主席分別帶隊前往相關省市和國務院有關部門，深入一線了解情況，聽取意見。 11月，汪洋主席主持召開雙週協商座談會，會上委員們圍繞著「增強對外貿易綜合競爭力」這一主題協商議政，並且與發改委、工信部、商務部、海關總署等部門的領導一起熱烈討論，相互交流。委員們提出了許多很有操作性、針對性的意見建議，收到了很好的效果。

在協商履職過程中，委員們認為今年外貿領域確實存在著很多不確定、不穩定性的因素，外貿面臨很大的壓力。但同時我們也要看到，我國外貿產業基礎雄厚，具有強大的韌性，在各地各部門和廣大外貿企業的共同努力下，今年外貿運行有望保持在合理的區間。針對一些突出的問題，委員們建議，要採取有力措施，要做大做強外貿的主體，加快發展跨境電商、海外倉等外貿新業態新模式，積極推進內外貿一體化，進一步提升貿易數字化水平等等。

去年，我也參加了政協外事委組織的調研。我們去了山東、江蘇，深入到基層，去各類外貿企業，還有碼頭口岸。這次調研給我留下很深印象，我很有感觸。對外貿易很重要，它不僅是國民經濟發展的重要助推力量，也是國家形象和國家軟實力的重要組成部分。這些年來，我們國家的外貿實現了跨越式發展，從外貿的產品結構來看，以前我們比較多出口的都是初級產品，現在有大量的機電產品，包括一些先進電器，還有新能源汽車這樣高技術高附加值的產品。

從外貿參與的主體來看，現在多元化發展，不僅有央企、外資企業，還有大量的中小微企業，這些中小微企業現在愈來愈成為我們外貿的中堅力量。在調研過程中，我也接觸到很多年輕人，他們陪同我們調研，介紹、回答問題，給我留下很深印象。他們朝氣蓬勃，銳意進取，我相信中國的外貿事業會像這些年輕人一樣充滿活力，未來可期。

郭衛民介紹本次大會有關情況，並回答記者提問。（新華社）

【15:22】美國國際市場新聞社記者：今年中國經濟面臨三重壓力，預期中國經濟今年表現如何，宏觀政策穩定經濟的著力點是什麼？政協對此有哪些建議？

郭衛民：中國經濟走勢是輿論十分關注的一個問題，圍繞經濟發展建言獻策是全國政協的一項重要任務。全國政協充分利用人才薈萃、智力密集的優勢，通過專題議政性常委會、專題協商會、雙週協商座談會、遠程協商會和專題調研等多種形式，緊扣經濟發展議題開展協商議政，邀請政府部門、企業負責人和專家學者一道參與。特別是我們每個季度都召開宏觀經濟形勢分析座談會，深入分析研判一個時期宏觀經濟運行的特點和趨勢，提出了許多有價值的意見建議，得到了國務院和有關部門的關注和重視。

圍繞經濟形勢，委員們認為，面對複雜多邊的國際環境和國內疫情形勢的多重考驗，去年我國經濟運行保持穩定恢復態勢，經濟增速8.1%，經濟總量超過110萬億元，人均國內生產總值突破了1.2萬美元，這表明中國經濟長期向好的基本面沒有變。同時我們也要看到，今年外部環境更趨複雜和不確定，我國經濟發展面臨嚴峻挑戰。

委員們認為，今年要保持經濟平穩健康發展，必須將中央經濟工作會議所作的部署落實到位，在多重目標中尋求動態平衡，針對國內經濟發展所面臨的需求收縮、供給衝擊、疫情轉弱三重壓力，委員們提出了一系列意見建議。有委員建議，要推動技術創新和產業變革，有效拓展國內需求，形成新的增長點和增長極；要提高供應鏈的穩定性和安全性，增強自主創新能力，加強關鍵技術創新，包括打造數字經濟新優勢；要十分注重各種政策出台的統籌和解讀，及時研判風險，化解公眾疑慮，穩定市場主體預期。

政協委員和有關專家都認為，我們有信心、有條件、也有能力實現經濟平穩健康可持續發展。

【15:15】人民日報記者：2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，國際形勢複雜嚴峻，國內任務艱鉅繁重。請問面對這些情況，全國政協是如何開展工作的？有哪些亮點？

郭衛民：一年來，廣泛凝聚共識，匯聚團結奮進力量。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，學習貫徹十九屆六中全會精神，組織慶祝建黨百年學習參觀視察活動，突出政協特色開展以中共黨史為重點的「四史」教育，籌辦辛亥革命110週年紀念活動，全國政協黨組成員深入開展談心交流，委員讀書活動成效顯著。組織委員宣講，舉辦委員講堂，幫助各級政協委員和各界群眾及時了解黨和政府重大方針政策，形成了具有政協特色、形式多樣的凝聚共識、傳播共識工作格局。

一年來，高質量建言資政，更好服務發展大局。人民政協牢記責任使命，緊緊圍繞「國之大者」深入協商議政。圍繞「推進『十四五』規劃落實，著力構建新發展格局」等議題召開兩次專題議政性常委會會議，圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果等議題進行專題協商，緊扣國家公共衛生防護網、高水平對外開放等主題召開雙週協商座談會、遠程協商會。全年舉辦重要協商活動25次，這25次協商會活動都是圍繞一些重大主題展開的。開展視察考察調研82項，立案提案5000多件，有效服務決策實施。政協在國家治理體系中的作用進一步得到彰顯。

一年來，創新推進工作，更加注重實效。創設專家協商會，圍繞科技創新、農業農村現代化指標體系等議題深度協商，應用型智庫建設邁上新台階。以民主監督為重要載體，促進重大方針政策轉化為治理效能。制定5年民主監督工作計劃，10個專門委員會從不同角度圍繞「十四五」規劃實施，持續跟蹤、進行協商式監督，促進重大決策落地落實。開展靈活便利、務實高效的委員自主調研120餘項。拓寬反映社情民意信息報送渠道，圍繞優化營商環境、辦好北京冬奧會和冬殘奧會等報送了一系列高質量政協信息。政協工作呈現出生動活躍、務實高效的良好局面。

新聞發布會現場。（01直播截圖）

郭衛民介紹，全國政協十三屆五次會議將於明天（4日）下午3時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天。本次大會的主要議程，包括聽取和審議全國政協常委會工作報告和關於提案工作情況的報告；列席十三屆全國人大五次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告；審議通過全國政協十三屆五次會議政治決議等決議和報告。

本次大會期間，將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言，安排5次小組會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。現在大會籌備工作已全部準備就緒。