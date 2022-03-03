四川住宅樓擬裝電梯惟現冒簽　有業主離世8年卻「簽字按了手印」

四川閬中市城區東體巷一棟建於1999年的居民樓，近日卻因加裝電梯一事而引發風波，有持反對意見的業主意外發現被人冒充簽字遞交了申請材料，並到相關部門申請到施工許可證，更出現有業主去世8年但「簽了名，按了手印」的怪事。



涉事居民樓地面8層，地下一層，一共有37戶居民，整棟樓共一個樓道出口。業主馬先生表示，一樓通道口約2.55米寬，按規劃，電梯會加裝在樓梯口位置，屆時通道將只剩1米左右，而樓梯口一邊是消防管道，一邊是配電箱，故加裝電梯不僅造成消防安全隱患，同時影響房屋質量。

一名業主指出電梯加裝位置。 （紅星新聞）

馬先生和妻子宋女士故此並沒同意，可是去年11月電梯工人第一次進場施工時，宋女士意外發現，包括她在內的一些反對的業主竟被偽造同意安裝電梯的簽名。而在閬中市行政審批局，通過當初申請建築工程施工許可證的申報材料，宋女士發現簽字名單中竟有自己的簽名和手印，且名字也寫錯。

更甚的是，簽字名單上還有一名已去世8年的業主劉華林的簽字，並按有手印。其老伴對此非常氣憤，「這不是在說鬼話嗎？」據目前掌握的情況，共有3戶業主的簽字和按手印情況存在造假的情況。

宋女士及已去世的劉華林被人偽造簽名。 （紅星新聞）

另外，被冒名簽字的業主也質疑，居委會未核實業主們的簽字真偽，便蓋章向上級申報，亦反映出其在工作中存在一定瑕疵。不過涉事普賢路社區居委會鄧姓負責人表示，居委會從未接到任何業主不同意加裝電梯的反映，居委會也是後來才得知有業主不同意還遭冒簽的情況。另一名負責對申報材料蓋章的李姓負責人亦稱事前不知情，得知情況後已進行過調查核實，惟未能查出冒名簽字的始作俑者。

目前，反對加裝電梯的業主已就加裝電梯聯名申請撤銷建築工程施工許可證，上述鄧姓負責人表示，加裝電梯本屬惠民的好事，但如有業主不同意就肯定不能施工，提到後續如果協調不好，業主也可通過法律途徑來解決。