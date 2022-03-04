兩會｜「理工男」代表稱工程師未獲社會認同　建議設中國工程師節

2022年中國兩會即將召開。2月28日，十三屆中國人大代表、美的集團家用空調事業部創新研究院主任李金波接受媒體採訪表示，建議設立中國工程師節。



據內媒《觀察者》網報道，李金波長期深耕空調核心技術研究。他2018年當選為十三屆中國人大代表，在履職期間關注工業網路、知識產權保護、節能減排、綠色雙碳等多個議題，過去4年已提出20份建議，都得到人大的詳細回覆，部分已經落實。

談及設立「中國工程師節」的建議，李金波認為，「社會上很多人還沒有完全認同工程師」。他笑言，「大家可能認為工程師就是像我一樣的理工男，都是很苦的」，但李金波指出，工程師其實是非常大的一個群體。

李金波續指，中國現有專業技術人才約7,000多萬，包括手機、相機，都是工程師設計製造的，所以不論對中國還是世界來說，「工程師都是對人類社會發展非常重要的一個群體」。

1月17日，在位於杭州蕭山機器人小鎮的車間內，工程師對即將出廠的工業機器人進行調試。（新華社）

李金波提到，當選代表這幾年來，特別感受到國家對人才戰略的重視。李金波表示，中國正在從原來的低端製造，向高質量發展轉型過程中，創新要靠人才，但相對於發展節奏來說，中國理工人才始終缺乏。

李金波認為，中國經濟進入新時代，單純倚靠人口紅利、規模生產的模式已經無法持續。數字技術的蓬勃發展，推動雲計算、大數據、人工智能、物聯網等向實體產業滲透，不僅孕育出了全新的商業模式，更從底層對實體商業進行深刻變革。數字化能力，正在成為企業和國家的核心競爭力。

十三屆中國人大代表、美的集團家用空調事業部創新研究院主任李金波。（新京報）

在這個過程中，企業需要更多既懂傳統業務，又懂IT技術的「多面手」。李金波以自己舉例，「我是學華中科技大學動力工程系學制冷專業的，恰好第二專業又是計算機，在美的像我這樣的雙專業人才非常多，公司也為員工提供機會和平台繼續學習深造，

李金波認為，對工程師來說，這是一個歷史的機遇，但還需要一個更高層次的牽引。「對今天的很多年輕人來說，工程師的工匠精神還有待更進一步的深入人心」，李金波說，「因此，今年兩會我要為全國7,000多萬工程師發聲，7,000多萬工程師應該有他們的節日，我建議設立中國工程師節」。

今年參會，李金波帶來5份建議，他將圍繞智能家居適老化改造、家電產業提質增效、推動中國生命周期數據庫建設、設立「中國工程師節」、推廣無液氦技術在醫療領域運用等議題建言獻策。