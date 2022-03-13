內地眾籌平台「不再免費」手續費最高5000元　捐款1元也要付4元？

近期內地不少網民發現，在「輕松籌」平台上捐款1元即會被收4元費用，認為多出的3元是手續費，「我只是想給小天使（患病兒童）捐點錢，誰還有時間去研究平台的規則呢？」。

原來，收取「手續費」的平台不只一個，「安心籌」也有同樣情況，「水滴籌」平台更在江蘇徐州等城市試點收取籌款金額3%的服務費，最高5000元。平台相關人員坦言：「免費時代或將過去。」



紅星新聞報道，在安心籌捐款時，平台會默認勾選「支付3元『加入安心大家幫』」，這些平台只有不勾選相關選項才可以避免扣費，費用可退，但不仔細研究很多人不會注意。

「免費時代算是過去了，行業內大家都有壓力。」一名水滴公司相關人士表示，「公司要養人，要吃飯，我們也不指望籌款業務盈利，能夠自負盈虧就行。」水滴籌目前在全國約10個城市試點收取服務費，包括廣西百色、江蘇徐州等。目前尚未確定全國推行的時間點，將依試點情況和社會反響而定。水滴籌經過測算，預計按3%的比例收取服務費，大體上可以維持籌款業務自我運轉。

之前，水滴公司主要依靠籌款業務拉來流量，再基於流量，通過互助或保險業務盈利。去年，水滴互助關停，這部分流量缺失。「籌款業務流量也是有到頂的一天，我們需要探索新的增長點」，這名相關人士表示。

據他介紹，水滴公司保險業務目前盈利能力尚可。但從長期看，水滴公司從成立至今還是虧損，「其實我們去年上市後股價表現一直不太好。」

北師大中國公益研究院助理院長黃浠鳴說，此類平台依託的母體本質上是商業機構，一般藉助不盈利的籌款業務吸引流量、獲取客戶，再基於流量去開展公司的其他業務，如互助、保險等盈利業務。隨著平台賴以生存的互助等盈利業務難以繼續，籌款業務本身面臨「自我造血」壓力。

專家指出，支持平台設立合理的服務費機制，但在保障捐款人知情權方面應更為完善。對於服務費的標準，在適用市場機制確定服務價格的同時，要考慮大病求助這一服務領域和服務對象的特殊性，不能以經濟效益為指揮棒，更要兼顧社會效益。