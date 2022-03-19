中小學性教育課評價兩極？共青團中央：壞人不會嫌你的孩子太小

今年兩會期間，全國人大代表劉麗建議，將防性侵課程納入九年義務教育，引發廣泛討論。共青團中央則在微信發布標題為「壞人不會嫌你孩子太小：中小學性教育課不該在尷尬中收場」的文章，列舉許多如「鄉村教師涉強奸猥褻8名小學生」等例子，提醒缺少正確的性教育，會對青少年的成長產生非常負面的影響，使他們缺乏防範意識。



共青團中央提到，「未成年人遭受性侵害，是一個沉重又不能迴避的話題」。猥褻、性侵未成年人是極端惡劣的違法犯罪行為，嚴刑峻法、道德譴責之下，此類案件仍然高發。文中舉例2006年的樂樂在9歲被劉老師性侵，11歲就懷孕的案件。此前內地也報道，28歲鄉村教師涉強奸猥褻8名小學生被當地檢察機關批捕。

共青團中央提到，這些案子中的女孩，都居住在農村，大都是留守兒童，對性知識一無所知。這些案例都在提醒著我們，「童年時遭受性侵，給孩子帶來的傷害往往是不可挽回的，更有嚴重者甚至伴隨一生。」而缺少正確的性教育，會對青少年的成長產生非常負面的影響，使他們缺乏防範意識。

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共青團中央提到，近日，湖北省宜昌市中心人民醫院醫生向記者講述一次尷尬的授課經歷。她當時所講的主題是中學生性教育，400多名不同年級的學生，加上家長、教師，全都坐在台下一起聽課，課程最後只能「在尷尬中收場」。

共青團中央提到，越來越多的人意識到：中小學性教育絕不是可有可無的小事，增強孩子的自我保護意識和能力，幫助他們建立正確的性別觀念，對預防性侵害有著至關重要的作用。

共青團更提醒，要讓孩子建立正確的性別意識，大人首先要對這一問題「脫敏」（不要敏感）。如果授課老師只是淺嘗輒止、敷衍模糊地教學，孩子們自然只能聽得雲裡霧裡。如果家長腦中滿是陳腐觀念，一味將性問題神秘化，甚至「談性色變」，過度敏感地干涉學校正常教學，科學的性教育同樣無從談起。此外，共青團中央也強調性教育需要系統的課程設計和科學的講授方法。教材編纂也要符合青少年成長規律，經得起專業推敲。

香港市面上有很多性教育繪本，深淺程度不一。

據《中國新聞網》指出，2019年，全國政協委員於于欣偉的提案《關於將兒童防性侵教育納入義務教育課程體系的建議》。2021年，全國政協委員馬秀珍也曾建議將性健康教育納入中學生教育課程體系，她指出，「我國女孩青春期發育年齡平均為9.2歲，比30年前提前了3.3歲。

今年兩會期間，全國人大代表劉麗建議將防性侵課程納入九年義務教育。劉麗提出，《「女童保護」2021年性侵兒童案例統計及兒童防性侵教育調查報告》顯示，超九成的受訪者認為有必要對未成年兒童進行性教育、防性侵教育。但目前，中國義務教育階段的未成年人防性侵教育還缺乏全國性、制度性安排，遲遲難以普及。

全國政協委員高曉笛則提到，盡管目前已將性教育提到了法律、法規層面，但落實起來存在諸多障礙，包括對性及性教育有誤解，認為「性=性行為」「性教育=性教唆」等。她建議在各級各類學校實施性教育進課堂。對教育行政及學校領導進行科學系統的性教育專題培訓。組織專家盡快出台《中國性教育技術指導綱要》，讓性教育進課堂有綱可循。