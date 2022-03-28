內地超60城鬆綁樓市政策　鄭州領跑准買第三套「如同取消限購」

內地近年來推行「房住不炒」政策打擊樓市過熱，不過有超過60個城市近期卻出台樓市鬆綁政策。其中，3月23日，哈爾濱取消了實施近4年的區域性「限售」政策；青島近期也調整了遠郊區限售政策。

在這輪樓市政策「鬆綁」動作中，走在全國最前列的則是河南省會鄭州市。3月1日，鄭州市發布《關於促進房地產業良性循環和健康發展的通知》，該通知包含19條有關樓市的新政策，被稱為鄭州樓市新政19條。

放寬限購、取消「認房又認貸」、推行棚改貨幣化安置……鄭州由此成為今年全國首個全面放鬆限購限貸的城市，被推到聚光燈前。



鄭州打響「第一槍」 市民可買第三套

具體政策層面，鄭州率先放鬆了限購政策，規定子女和近親屬在鄭州工作、生活的，鼓勵老年人來鄭投親養老，允許其投靠家庭新購一套住宅，還明確對擁有一套住宅並已結清相應購樓貸款的家庭，為改善居住條件再次申請貸款購買普通商品住宅，銀行業金融機構執行首套樓貸款政策。

《中國新聞周刊》報道稱，這意味着以家庭為單位，本市戶口可買第三套，單身可買第二套，外市戶口也可買第二套，「實際上是取消了限購的規定」；而針對改善型需求取消「認房又認貸」，則放鬆了限貸的標準。

此次鄭州19條樓市新規，還明確土地競拍保證金最低比例下調至掛牌價的20%，土地出讓金可在成交後1年內實行分期繳納。同時還宣布，將集中利用3年時間，大力推進貨幣化安置，確保2024年群眾回遷安置全部完成。

內地調控樓市價格，多地樓價出現插水。（新華社）

鄭州新政發布不久，二手樓稅費政策便出現調整。鄭東新區、經開區、航空港區已開始執行新政，個人轉讓住宅時，無法提供完整單位原值、有關合理費用憑證的，按核稅價的1%徵收個人所得稅，相當於取消了執行7年的20%差額稅。報道引述多位當地地產中介稱，3月新政出台後，房地產市場轉熱，成交量已有所上漲，但樓價還算穩定。

我愛我家集團原副總裁、景暉智庫首席經濟學家胡景暉表示，這幾年鄭州新樓的供應量偏大，雖然也有很多產業和人口遷入，但是市場需求不振，如果不做一些調整和放鬆的話，對於地產行業壓力可能會比較大。

哈爾濱取消區域性「限售」政策 實施已近4年

哈爾濱的情況與鄭州相似，自2021年下半年至今，哈爾濱樓市下行明顯，疊加數次疫情反復影響，市場成交量一直探底，購房者保持觀望態度。所以，與鄭州一樣，也率先出台了穩定樓市的政策，取消實施近4年的區域性「限售」政策。

除鄭州、哈爾濱之外，多地樓市調控政策也越發趨向放開，差別只是「鬆綁」的程度不同。據不完全統計，今年開年以來，全國有超60個城市鬆綁樓市政策，涉及放鬆限購限貸、降低首付比例、下調樓貸統計利率、放鬆限售限價等。

其中，北京、上海、深圳等城市在樓貸利率方面有所下調；哈爾濱、青島、南昌、寧波等城市在限購、限貸方面有所放鬆；重慶、福州、溫州、贛州、佛山、寧波、南寧、北海、防城港、駐馬店、唐山、菏澤等城市在首付比例方面有所降低。3月19日廣西防城港、北海、南寧同時宣布降首付，南寧二套樓商貸降至30%，防城港與北海，首套首付降至20%。一天三個城市同時降首付，足見當地鬆綁樓市動作之迫切。

中原地產研究院數據顯示，2022年以來，全國超60個城市發布了各種穩樓市的政策超過70次，疊加部委發布的政策更是已經接近100次。在胡景暉看來，各地樓市「鬆綁」是一個趨勢。但他認為，市場的觀望情緒可能還會持續一段時間，不會有馬上立竿見影效果，「得到市場普遍的響應，估計還需要兩三個月」。

在北師大政府管理研究院副院長宋向清看來，鄭州樓市新政是全國樓市由冷向暖轉換的一個訊號，但是不是能夠真正的回暖，現在還不能下確切的結論。