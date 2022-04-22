新一屆全國人代名額分配方案出爐　各代表團名額增減反映甚麼？

中共二十大今年下半年召開後，明年3月將召開全國兩會，選舉新一屆國家機構和全國政協領導人員，實現新老交替。



官媒新華社報道，第十三屆全國人大常委會4月20日通過第十四屆全國人大代表名額分配方案，第十四屆全國人大代表名額不超過3,000人，與5年前第十三屆全國人大持平。

全國人大共有35個代表團，分別來自35個選舉單位，包括各省、自治區、直轄市（包括台灣），香港和澳門兩個特別行政區，以及中國人民解放軍和武裝警察部隊。第十四屆全國人大代表名額具體分配方案如下：

北京市40名，天津市31名，河北省116名，山西省60名，內蒙古自治區53名，遼寧省86名，吉林省53名，黑龍江省76名，上海市48名，江蘇省133名，浙江省89名，安徽省103名，福建省66名，江西省76名，山東省159名，河南省160名，湖北省103名，湖南省109名，廣東省160名，廣西壯族自治區87名，海南省22名，重慶市55名，四川省136名，貴州省69名，雲南省87名，西藏自治區20名，陝西省65名，甘肅省48名，青海省20名，寧夏回族自治區20名，新疆維吾爾自治區56名，香港特別行政區36名，澳門特別行政區12名，台灣省暫時選舉13名，中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊278名，其餘255名由全國人大常務委員會另行分配。

與5年前第十三屆全國人大代表分配方案對比，第十四屆全國人大有10個代表團代表人數增加，10個代表團代表人數保持不變，14個代表團代表人數減少，軍隊代表團代表人數大增。

代表人數增加的有廣東等10個代表團。其中，廣東增加9名，浙江增加5名，福建增加4名，貴州、西藏各增加3名，廣西、青海、寧夏各增加2名，河南、海南各增加1名。

河北、內蒙古、江西、重慶、雲南、陝西、新疆以及香港、澳門、台灣等10個代表團代表人數保持不變。由全國人大常委會另行分配的代表人數亦保持不變。

14個代表團代表人數減少。其中，遼寧、黑龍江各減少8名，吉林、江蘇、湖北各減少5名，山東減少3名，北京、天津、上海各減少2名，山西、安徽、湖南、四川、甘肅各減少1名。

2022年3月8日，中國第十三屆全國人大五次會議現場。（Getty）

各省、自治區、直轄市應選第十四屆全國人大代表的名額，由根據人口數計算確定的名額數（全國共2,000名）、相同的地區基本名額數和其他應選名額數構成。其中，根據人口數計算的名額數，按約每70萬人分配1名；基本名額數8名；其他應選名額數，由全國人大常委會另行分配。

代表名額數三部分構成中，根據人口數計算的名額數最多。各代表團代表人數的增減或保持不變，基本上反映出各省、自治區、直轄市人口數量的變化。譬如，2020年第七次全國人口普查數據顯示，廣東10年來增加人口超過2,170萬人，為全國最多。東北三省黑龍江、吉林、遼寧人口10年總計減少1,101萬人。因此，十四屆全國人大廣東代表名額增加最多，東北三省代表名額減少最多。

另外，自2018年起，武警部隊劃歸中央軍委建制，不再列國務院序列。武警列為軍隊選舉單位，不再參加地方選舉。解放軍代表團更名為「解放軍和武警部隊代表團」，其代表人數增加13名。