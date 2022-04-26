疫情｜《上海逝者》名單遭封殺　網民：非死於新冠卻因新冠而死

內地網絡早前流傳一篇記錄上海疫情期間死者名單的網文《上海逝者》，文章引起熱議後遭當局屏蔽，但隨後有網民通過區塊鏈技術將名單上傳保存。僅數小時後，相關網址再次在內地遭到屏蔽。

截至26日中午12時，「上海疫情逝者名單」已累積180則逝者資料，部分資料詳細記錄了死亡經過和死者生平。



綜合傳媒報道，《上海逝者》是與另一篇文章《上海人的忍耐已經到了極限》，於4月14日同時在內地網絡引發熱議。該文於本月14日在微博發表後即多次遭到屏蔽。有網民不停地複製該文，再上載到微博，引起轉發熱潮。有網民發現，許多逝者並非死於新冠肺炎，卻的確是「因新冠而死」。

該文寫道，「一整天都在下雨，就像這個城市在哭泣。聽著外面淅淅瀝瀝的雨聲，我想起魯迅的一首詩：萬家墨面沒蒿萊，敢有歌吟動地哀。心事浩茫連廣宇，於無聲處聽驚雷。」

《上海逝者》文中提及的部分死亡案例：



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文章稱，最近一個多月的上海，魔幻到讓人不敢相信。魔幻太多，「先記錄一下那些逝者吧。信息太多，也只能做一個不完全記錄。現有條件下，能做到每一個信息都有來源，但不是每一個都能有交叉驗證。」

文章搜集了十多名死者生前遭遇，以及更多的重症患者被醫院拒收的情況。內容包括封城期間因嚴格管制措施導致衍生災難而死亡的逝者名單，其中也包括因不堪工作壓力，4月12日在辦公室自縊身亡的上海市虹口區衛健委信息中心主任錢文雄；3月23日，因哮喘病發作，醫院拒絕搶救的上海東方醫院護士周盛妮；還有跳樓自盡的獨居老人，以及長時間得不到父母照顧而跳樓死亡的一名14歲少年的情況等。

《上海逝者》原文留言區：



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上述文章得到上百萬人次的閱讀後遭封殺，但有網民將逝者名單整理到區塊鏈，以便永久保存，不過網址在內地也已被封。

值得一提是，在微博上的「上海抗疫求助超話」，網民鋪天蓋地地貼滿為老人、小孩求助的帖子，截至美東周二（26日）中午，閱讀量已達11.4億次。網上另一篇文章《春天對你如此厚愛》，寫出封城下上海的悲苦人生。目前網上已經找不到這篇文章。

「上海抗疫求助超話」已有11.4億次閱讀，不少上海市民在上面求助。（微博截圖）

這篇文章則提到，上海Omicron死亡率零，重症率13萬分之一，卻在進行着如此嚴酷地封鎖，愈來愈多⼈質疑，為何要讓他們成百上千上萬千萬地整天做核酸，逼着⼈們交叉感染？為何要把次⽣災害放⼤到⽆以復加⽆法挽回的災難性地步？為何要把上海及全國醫務⼯作者們搞得疲憊不堪狼狽不堪，現場屢屢暈倒竟然由病⼈反⼿救護？為何要把⼩到居委片警⼤到黨政領導和⼈⺠群眾尖銳對立⽔火不容？為何⼀點也不尊重基本⼈⽂常識基礎、科普知識和常規理念普通⽅法論？

文章以「變異的病毒文化大革命」作為解答，認為地方各級政府濫用權力，政策相互矛盾，群眾鬥群眾，荒唐卑鄙事件層出不窮、悲劇叢生，經濟墮落滑坡，政治挂帥無限上綱、常識常理常情消亡，運動式處置人和事、橫掃⼀切質疑反對聲等做法，已符合文革時期的所有特徵。