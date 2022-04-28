廣西7歲男童清明上山掃墓失聯20天　遺體小溪被發現且身上沒衣服

廣西河池環江縣明倫鎮龍水村一名7歲男童日前趁清明節期間與家人上山掃墓，期間失聯。事件備受關注，周三（27日），其父盧先生表示，孩子已在周一（25日）晚於一條小溪中被發現，當時已經身亡，消息隨後獲得環江縣公安局證實。可疑的是，孩子被找到時身上沒衣服，且涉事小溪距離孩子失聯的地方有四五公里。對於男童死因、是否涉及刑事案件，目前警方還在進一步調查中。



據盧先生介紹，本月5日，他們一家上山掃墓，在前往第二座墳的路上，幼子和哥哥走在前面，哥哥事後表示，幼子期間發現大人們還在後面，便沒有繼續往前走，「他自己停在路上說要等後面的奶奶跟上來。大概就十幾二十分鐘的時間，等我們跟上來還是沒看他，這才發現孩子不見了」。盧先生表示，這條路幼子往年也跟他們走過，他自己也知道墳的位置，因此發現孩子不見後，他們猜測其可能是自己先去了，可到達時卻仍沒找到孩子，於是報警。

盧先生續指，孩子失聯前，他並未發現其跟家人起衝突或者有什麼異常，他們也從未放棄尋找孩子，可惜一直沒進展。直到周一晚上，有人無意間在明倫鎮和訓樂鄉交界處的一條小溪里發現孩子遺體及報警。翌日一早，他們到達現場，發現該小溪距孩子失聯之處有四五公里，且附近也沒有路，不知孩子為何出現在這。而孩子身上也沒有明顯的外傷，不過身上衣服卻不翼而飛。盧先生稱，自己沒敢告訴10歲的大兒子真相，「他問起就說還沒找到，還在尋找」。

環江縣公安局的工作人員證實事件，提到警方接到警情後特別重視，聯合當地鎮政府、消防等部門及孩子親屬連夜展開地毯式搜尋，對於案件結果感到很遺憾，「等調查結果出來會第一時間告訴家屬」。